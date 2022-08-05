تنبيه لأهالي الرياض أمطار حتى الـ10 ليلًا

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، من هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة الرياض، مصحوبة بسلسلة من الآثار، حتى الساعة العاشرة مساءً.

امطار غزيرة في الرياض

وقالت الإدارة في إنفوجرافيك أصدره إنه من المتوقع أن تكون هناك فرصة لهطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بغبار مثار.

وأشار إلى أن هطول الأمطار يصاحبها أيضًا نشاط في الرياح السطحية وفقدان الرؤية القريبة والبرد والسيول.

المحافظات والمدن المتضررة تشمل الافلح، الحارق، الخرج، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريميلة، شقراء، درما السليل، حوطة بني تميم، ليلى، وادي الدواسر، مراد. والقويعية وعفيف والدوادمي والرين والدرعية.

طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في توقعاته الجوية لهذا اليوم، هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، تتسبب في فيضان في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار وأمطار البرد فوق مناطق نجران والباحة وعسير وجازان والمرتفعات. منطقة مكة المكرمة ومنطقة مكة المكرمة، تمتد نفوذها إلى الأجزاء الساحلية.

كما تتاح الفرصة لتكوين غيوم رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والغبار فوق أجزاء من الرياض وحائل وتبوك والجوف والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، بينما المناخ شديد الحرارة في المناطق الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية يمتد تأثيرها على الأجزاء الوسطى من المملكة.