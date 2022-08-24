تنبيه من أمطار رعدية ونشاط للرياح بمكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا مبكرا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في منطقة مكة المكرمة.

أمطار رعدية

وقال المركز الوطني في تنبيهه لمنطقة مكة المكرمة، إن عواصف رعدية تشهد زخات رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل القضية السيل الكبير والشفا والطائف والحضر وأدهم وميسان، وتستمر هذه القضية حتى الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء.

رياح وسحب نشطة

وقال المركز إن كلا من جدة ورابغ ستشهدان رياحا نشطة وعواصف رعدية مصحوبة بآثارها من ارتفاع الأمواج وضعف الرؤية، وسيستمر هذا الوضع حتى الساعة العاشرة مساء الأربعاء.

أما منطقة العارضية فتشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية والبرد والأمطار الغزيرة وغياب الرؤية الأفقية تقريبًا.