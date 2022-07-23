تنبيه من أمطار غزيرة على عسير مصحوبة بالبرد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرا متقدما من هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة عسير.

هطول الامطار في عسير

ونشر الدفاع المدني انفوجرافيك عن حالة تأهب من المركز الوطني للأرصاد الجوية حول احتمال هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة في منطقة عسير حتى الساعة 800 مساء يوم السبت.

وأضاف الدفاع المدني أن أهم المدن والمحافظات المتضررة هي أبها، وأحد رفيدة، والحراج، والربوع، والعرين، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

أما التأثيرات المصاحبة، فتشمل النشاط على سطح الرياح وفقدان البصر القريب والبرد والأمطار الغزيرة.

توقعات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، عواصف رعدية متوسطة إلى غزيرة، تتسبب في تدفق في الأودية وأمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأمطار باردة في أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، مما يؤثر على الأجزاء الجنوبية. مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ومن المتوقع أيضا أن تسبق السحب الممطرة رياح نشطة تثير الغبار في الأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).

بينما يستمر تأثير ارتفاع درجات الحرارة في أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة والمدينة المنورة.

أمطار رعدية في نجران

تم توثيق تسجيلات مصورة جوية في بعض مناطق المملكة، السبت، في ظل التقلبات المناخية في المملكة، والتي ستستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وأظهر مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة مع رياح عاتية من السحب في نجران جنوبي السعودية، ومقطع آخر وثق هطول أمطار خفيفة ورياح قوية في محافظتي علي الخرخير وشرورة.