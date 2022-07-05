تنبيه من المرور لقائدي المركبات عند دخول العاصمة المقدسة

وطالبت قيادة شئون مرور قوى أمن الحج، سائقي السيارات باتباع التعليمات الخاصة بدخول المركبات خلال موسم الحج، وذلك لتحسين الانسيابية المرورية في المشاعر المقدسة.

لتحسين الانسياب السلس لحركة المرور في المشاعر المقدسة، تطلب قيادة شئون المرور في قوى أمن الحج من سائقي السيارات اتباع التعليمات الخاصة بدخول المركبات خلال موسم الحج. # المرور_السعودي# سلام_آمن pic.twitter.com/2cuNLtmnpd

– المرور السعودي (eMoroor) 5 يوليو 2022

وأشار في مقطع فيديو على صفحته الرسمية على تويتر، إلى أهمية التحقق من التصاريح عند مداخل العاصمة المقدسة، وتنفيذ الإجراءات لتسهيل وتسهيل العبور.

– تأهيل 1500 عامل في نظام الحجاج

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن مساهمتها بالتعاون مع مؤسسة صالح عبد الله كامل الإنسانية في تأهيل 1500 عامل في منظومة الرحمن الضيف.

وقالت وزارة الحج في إنفوجرافيك على حسابها على تويتر إن 1500 عامل تم تدريبهم من خلال 39 دورة تدريبية لخدمة الحجاج على مسارات الترقية.

خدمات الرفع لمجموعات الحجاج

وأضاف أن الهدف هو زيادة مهارات المسؤولين وقادة المجموعات لتحسين خدمات التجمع للحجاج في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى أنه على مدار 3 أيام، تم تقديم 39 دورة تدريبية بمعدل 15 ساعة لكل منها، مشيرا إلى أن المستفيدين من التدريب هم قادة وعمال مراكز الخدمة الميدانية التابعة للمجموعة، والشركات التابعة لقيادات المجموعة. طوائف وشركات الحجاج في الداخل.