تنبيه من انخفاض الرؤية وتساقط الأمطار حتى الـ10 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة عسير للأمطار الغزيرة إلى المعتدلة والنشاط في الرياح السطحية، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية. ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 800 مساءً هذا الثلاثاء.

امطار وغبار بالرياض

كما تتأثر منطقة الرياض بالأمطار الغزيرة، والأتربة المتصاعدة ونشاط الرياح، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية. وتتأثر الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر بالظواهر المذكورة. ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح الأربعاء.

زخات رعدية و رياح فوق مكة المكرمة

في مكة المكرمة تستمر العواصف الرعدية ونشاط الرياح وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية. وتتأثر الظواهر المذكورة بالقنفذة والليث والمزيليف. ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً هذا الثلاثاء.