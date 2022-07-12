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تنبيه من انخفاض الرؤية وتساقط الأمطار حتى الـ10 مساء

كتب newsaفي آخر تحديث

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، إنذارا بشأن تعرض منطقة عسير للأمطار الغزيرة إلى المعتدلة والنشاط في الرياح السطحية، مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية. ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 800 مساءً هذا الثلاثاء.

تحذير من ضعف الرؤية وأمطار حتى الساعة 10 مساءً - El Ciudadanoامطار وغبار بالرياض

كما تتأثر منطقة الرياض بالأمطار الغزيرة، والأتربة المتصاعدة ونشاط الرياح، مما يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية. وتتأثر الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر بالظواهر المذكورة. ستبقى حالة التأهب حتى الواحدة صباحًا من صباح الأربعاء.

تحذير من ضعف الرؤية وأمطار حتى الساعة 10 مساءً - El Ciudadano

زخات رعدية و رياح فوق مكة المكرمة

في مكة المكرمة تستمر العواصف الرعدية ونشاط الرياح وانخفاض مستويات الرؤية الأفقية. وتتأثر الظواهر المذكورة بالقنفذة والليث والمزيليف. ستبقى حالة التنبيه حتى الساعة 1000 مساءً هذا الثلاثاء.

تحذير من ضعف الرؤية وأمطار حتى الساعة 10 مساءً - El Ciudadano