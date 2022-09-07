عاجل .. تنبيه من حساب المواطن بعدم صرف الدعم بسبب الحساب البنكي ،كما أعلنته وزارة التنمية والموارد البشرية عن عدد من الخدمات المصرفية والتي تساعد المواطن بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية والتخفيض لدعم هذا الشهر سبتمبر وذلك وفقاً لما أصدره خادم الحرمين الشرفين عن عدم وجود المبالغ الكافية لدعم هذا الشهر وانتظار كافة التفاصيل على الصفحات الإلكترونية.

متطلبات الأهلية لحساب المواطن

هناك العديد من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المواطنون من أجل الاستفادة من الدعم حساب المواطن أيّ:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية ابن وابنة المواطن والزوج أو الزوجة غير السعوديين وحاملي بطاقات التنقل.

يجب على مقدم الطلب أيضًا ألا يقل عمره عن 35 عامًا.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي أصول ذات قيمة مالية كبيرة.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للإقامة الكاملة والمستمرة.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب تسجيل تجاري باسمه.

ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا بأحد المساكن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تنبيه حساب المواطن قبل صرف الدعم

أصدر البرنامج تنبيهًا مهمًا وعاجلًا بأنه فِيْ حالة عدم تفعيل الحساب البنكي للمستفِيْد لن يتم صرف الدعم وسيتم رفض حالة السداد، مضيفًا أنه يجب على المواطن تفعيل حسابه المصرفِيْ للاستفادة من الدعم، وإذا وجد أي مشكلة، يتم التعامل معها من قبل البنك قبل تاريخ صرف الدعم.

خطوات التسجيل في حساب المواطن للمستفيدين الجدد

توفر الحكومة السَعُودِيْة المستفِيْدين من البرنامج من الشباب المستوفِيْن لشُروطْ الأهلية، دعمًا ماليًا شهريًا بشكل منتظم، وللتسجيل عليك اتباع الخطوات التالية:

أدخل الرَابِطْ الخاص حساب المواطن.

انقر فوق سجل جديد.

ثم أدخل اسمك ورقم هاتفك المحمول وتاريخ ميلادك ورقم هُويتك الوطنية وجميع البيانات المطلوبة فِيْ أماكنها الصحيحة.

أعد كتابة رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك فِيْ المساحة المتوفرة.

سوف تتلقى رمزًا رقميًا على هاتفك المحمول، اكتبه فِيْ الحقل المخصص.

أنشئ حسابك الخاص على الموقع وكلمة مرور لتتمكن من الوصول إلى صفحتك.

يجب عليك كتابة رقم حسابك المصرفِيْ وجميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

أخيرًا، انقر فوق “موافق” للتسجيل.

كيفية الاعتراض على دعم البرنامج

يمكن للمواطن تقديم اعتراض على نتائج حساب المواطن باتباع مجموعة من الخطوات وهِيْ:

تسجيل الدخول إلى الموقع حساب المواطن الإلكتروني.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسمك وكلمة المرور.

ثم اضغط على أيقونة دراسة الأهلية التي تظهر فِيْ الصفحة الرئيسية للموقع.

انقر على أسباب عدم الأهلية.

يرجى قراءة التنبيه المقدم على الموقع بعناية.

ثم انقر فوق ملف اعتراض.

يجب تحديد نوع المرفق الموجود فِيْ القائمة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم اختر كلمة استعراض الملف.

انقر فوق المرفق الموجود فِيْ التخزين المحَلْي.

بعد ذلك، انقر فوق إرسال الملف وستكون قد قدمت طلب اعتراض.

عاجل .. تنبيه من حساب المواطن بعدم صرف الدعم بسبب الحساب البنكي كذلك يستطيع المواطن الدخول الى الخدمة وإجراء كافة التحديثات للبيانات وإرفاق المستندات المطلوبة بالإضافة الى استقبال الشكاوي والاستفسارات من قبل المواطنين.