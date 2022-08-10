تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تنبيهًا بشأن تكوّن رياح نشطة وغبار في منطقة الرياض حتى الساعة 1000 من صباح اليوم الأربعاء.

نشاط رفع الغبار والرياح.

وقال المركز في تنبيه إنه من المتوقع أن تشهد منطقة الرياض أتربة مثارة حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء حيث تشمل آثارها نشاطًا في الرياح السطحية وانعدامًا شبه كامل للرؤية.

وتشمل المدن والمحافظات المتضررة الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، الرامة، شقراء، مراد، الحارق، الخرج، العاصمة. الرياض، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريميلة، حوطة بني تميم، ضرما.

نصائح السلامة من الرياح

وفي سياق آخر، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تعليمات السلامة عند هبوب الرياح، وقالت في إنفوجرافيك صادر عنها “من أجل سلامتك أثناء الرياح والعواصف الرملية، عليك اتباع التعليمات التالية