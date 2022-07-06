تنبيه مهم من المرور لقائدي المركبات

أصدرت الإدارة العامة للمرور تحذيراً هاماً لسائقي السيارات للحفاظ على سلامة أطفالهم أثناء رحلتهم معهم، خوفاً من الخروج من السيارة أثناء الرحلة والتعرض لحادث.

حثت El Tránsito، عبر حسابها على Twitter، سائقي السيارات على حماية أطفالهم من خلال التأكد من استخدام أقفال الأمان على الأبواب الخلفية.

أهمية مقاعد الأطفال

وكانت وزارة الصحة قد أبرزت في وقت سابق أهمية مقاعد الأطفال في السيارات، لأنها تحافظ على الطفل وتحميه من الصدمات ومخاطر الحوادث.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مقاعد الأطفال السائق على التركيز أثناء القيادة وحماية جسم الطفل.