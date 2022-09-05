تنزيل برامج إخفاء التطبيقات، يوفرك أكبر كمية من الخصوصية حيث أنه يمنع الذين يتدخلون من رؤية جميع ما يحتويه الجهاز، لذلك فضله مجموعة كبيرة من المستخدمين وشعروا أنهم عند تحميل برنامج إخفاء التطبيقات سيتمتعون بالخصوصية التي يريدونها، حيث أنه لن يقتصر على التستر على هذه التطبيقات فقط بل يستطيع إخفاء جميع الألعاب والصور بالإضافة إلى مقاطع الفيديو أيضاً.

أهمية تطبيق برامج الاختباء

قبل أن نناقش بالتفصيل عملية تنزيل برامج إخفاء التطبيق سنتحدث قليلاً عن أهمية هذه البرامج، فهي برامج يتم تنزيلها من الإنترنت، حيث يقوم المستخدم بعد تثبيتها وتشغيلها بإخفاء التطبيقات التي يريد الاختباء، ولهم أهم الفوائد

المحافظة على سلامة الهاتف وتأمين البيانات الواردة فيه.

تقليل ازدحام التطبيقات على شاشة الهاتف، لتسهيل الوصول إلى البيانات المطلوبة دون عناء البحث وإرهاق العينين.

حماية التطبيقات نفسها، لأنه قد يتم تنزيلها لغرض العمل أو الدراسة، ويجب حفظها للعودة إليها عند الضرورة.

بعض التطبيقات مهمة وسرية لمالك الهاتف ولا يريد أحد أن يطلع عليها مثل تطبيقات التخزين المؤقت على سبيل المثال.

تنزيل برنامج إخفاء التطبيق

هناك مجموعة كبيرة من أشهر برامج إخفاء التطبيقات، وهي تختلف بين جودتها وسوء جودتها، وسنذكر هنا أهمها مع كيفية تنزيل برامج إخفاء التطبيق على النحو التالي

قاذفة الصفر

يعد من افضل برامج اخفاء التطبيقات حيث يقوم البرنامج باخفاء التطبيقات دون الاضرار بها بطريقة سهلة واحترافية.

يختار المستخدم ملفًا يحدد موقعه على الهاتف، ثم يستخدم البرنامج لإخفاء التطبيق الذي يريد إخفاءه داخل الهاتف.

تضاعفت تنزيلات البرنامج مؤخرًا عندما أشاد به العديد من مستخدمي البرنامج، وخاصة أصحاب الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android.

أثبت البرنامج كفاءته العالية في إخفاء التطبيقات والحفاظ على سرية المستخدم.

من مزايا Zero Launcher أنه مجاني وبدون رسوم أو اشتراكات.

بالإضافة إلى ذلك، فهو صغير الحجم ولا يشغل مساحة كبيرة على الهاتف.

كما أن لديها واجهة سهلة الاستخدام ولا تشكل عبئًا على المستخدم عند تشغيلها.

إخفاء ذلك برو

هو من البرامج المعروفة التي تستخدم لإخفاء التطبيقات، وهو تطبيق صوتي يستخدم مؤثرات صوتية متنوعة كواجهة وللبداية فقط.

نسيان المؤثرات الصوتية. بعد تنزيل البرنامج، افتحه وانتقل لأسفل. سوف تجد الخدمات المتاحة، اختر ما تريد إخفاء التطبيقات أو الصور أو الملفات.

Hide It Pro مجاني وآمن تمامًا ولديه إمكانيات متعددة.

تكمن مشكلة البرنامج في أنه غير متوافق مع نظام التشغيل Android OS أقل من 1.4.

يعمل فقط وفقًا لرقم سري يحدده المستخدم نفسه ويجب حفظه.

يمكن تنزيل البرنامج من.

آلة حاسبة

إنه من البرامج المهمة والمفضلة لدى الكثيرين، وقد يظن البعض للوهلة الأولى أنه برنامج كمبيوتر للأرقام، وليس الأمر كذلك. بل هو برنامج لإخفاء التطبيقات.

ربما يكون سبب تسميتها بالآلة الحاسبة هو أن واجهتها تأخذ شكل آلة حاسبة.

لجأ مصممو البرنامج إلى هذه الحيلة لتظهر كآلة حاسبة مع إخفاء بداخلها الملفات والتطبيقات المهمة للمستخدم.

طريقة استخدامه سهلة، بعد تنزيله يتم تشغيله والملفات أو التطبيقات التي يريد المستخدم إخفاءها، واختيار رقم سري خاص به، ثم الضغط على إخفاء.

يمكن تنزيل البرنامج من.

قبو

إنه أحد برامج إخفاء التطبيقات الأكثر أهمية وبساطة وسهولة وشمولية.

إنه قادر على إخفاء التطبيقات والمستندات والملفات والصور والرسائل.

يحتوي على واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وهو مجاني وآمن.

ويحتوي على أداة يمكنك من خلالها ضبط نغمة تنبيه تمثل تحذيرًا للمستخدم عند محاولة اختراق التطبيقات المخفية أو العبث بها.

لا يتطلب تنسيقات احترافية لإدارته أو تشغيله ولكنه يعمل بسهولة وأمان.

يمكن تنزيل البرنامج من.

نوفا قاذفة

وهو أحد البرامج التي تستخدم خاصية التبديل العشوائي لإخفاء التطبيقات.

هو برنامج يحتاج إلى مهارات مستخدم خاصة، لأنه يتطلب من المستخدم أن يكون على دراية ببعض التأثيرات والأيقونات والأدوات، وهو مجاني وآمن ..

ومن مميزات البرنامج قدرته على تغيير شكل أيقونة التطبيق المراد إخفاؤها.

كما يمكن للمستخدم من خلال البرنامج عمل نسخة احتياطية من التطبيق.

قم بتنزيل البرنامج من.

قفل التطبيق

هو أحد البرامج المتوفرة على الإنترنت ويستخدمه الكثيرون.

لا يمكن للمستخدم أو للآخرين تشغيل التطبيق إلا من خلال كلمة مرور يختارها المستخدم ويحافظ عليها.

طرق أخرى لإخفاء التطبيقات على الهاتف

هناك عدة طرق أخرى يمكنك من خلالها إخفاء التطبيقات دون الحاجة إلى تنزيل برامج إخفاء التطبيق، ومن أهم هذه الطرق ما يلي

قم بإيقاف تشغيل التطبيق المراد إخفاؤه أو تعطيله من خلال الخطوات التالية

قم بتشغيل هاتفك، وانقر على إعدادات الهاتف.

ثم انقر فوق التطبيقات.

سيتم نقلك تلقائيًا إلى صفحة التطبيق الذي تريد إخفاءه.

على الجانب الأيسر من الشاشة ستجد خيار تعطيل التطبيق.

انقر فوق خيار التعطيل.

سترى رسالة تؤكد ما إذا كنت تريد حقًا تعطيل التطبيق، فحدد موافق.

ستجد أن التطبيق قد اختفى من الواجهة، ولن يعود إلا إذا قمت بإزالة التعطيل وجعل التطبيق يعمل مرة أخرى.

ومن بين الوسائل المستخدمة لإخفاء التطبيقات أيضًا من واجهة الهاتف إخفاء التطبيقات داخل مجلد.

يختار المستخدم مجلدًا ويعطيه اسمًا ويجعله كلمة مرور خاصة

ودون الحاجة إلى تنزيل تطبيق إخفاء البرامج ولكن يتم ذلك يدويًا.

ومع ذلك، فهذه الطريقة غير متوفرة إلا في بعض الهواتف دون غيرها.

ومن الوسائل أيضًا تلك الأداة التي تتميز بها هواتف iPhone و Apple، وتسمى هذه الأداة بميزة القيود.

من خلال هذه الأداة يمكن تحديد كلمة مرور للتطبيق يعرفها المستخدم، وإغلاق التطبيق بحيث لا يستطيع أحد فتحه.

يمكن تفعيل هذه الأداة، المتوفرة على هواتف Apple، عن طريق تشغيل الجهاز، ثم تشغيل الإعدادات، واختيار ميزة القيود، واختيار التطبيق، وجعله كلمة المرور الخاصة بك.

برامج لإخفاء التطبيقات التي تحتاج إلى عمل روت

في بعض الأحيان يقوم المستخدم بتنزيل برامج إخفاء التطبيق ثم تشغيلها ووجد أنها لا تعمل.

هذا لا يعني أنه تالف أو ليس من برامج إخفاء التطبيق، فهو يحتاج فقط إلى جذر ليعمل، لأنه ليس المقصود أصلاً إخفاء التطبيقات.

أحد تلك البرامج التي يجب تجذيرها هو Hide It Pro.

بعد تنزيل البرنامج وتشغيله، ستجد خيار مدير الصوت، انقر فوقه.

ستجد نفسك تلقائيًا داخل الإعدادات المخفية للتطبيق.

اختر كلمة المرور التي تريد إخفاء التطبيق بها.

يتطلب منك البرنامج إدخال بريدك الإلكتروني للعثور على كلمة المرور عند فقدها.

انقر فوق تطبيق Hide It Pro وستظهر لك رسالة تفيد بأنه يجب أن يكون لديك جذر.

اضغط على نعم وسيقوم البرنامج بتوصيلك بجذر الهاتف واستخدام صلاحياته.

وبعد ذلك يمكنك إخفاء التطبيقات التي تريد إخفاءها.

قد لا تجد في تنزيل تطبيق اخفاء التطبيقات من الشاشة Hide Apps أي سلبيات يمكن سردها، إلا أن شأنه شأن مجموعة من البرامج الأخرى التي تحتوي على بعض الإعلانات التي تظهر بهيئة نافذة خارجة مما قد تؤدي الى إزعاج مجموعة كبيرة من المستخدمين من خلال استعمال البرنامج.