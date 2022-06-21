تنسيق التمريض العسكري ومدارس التمريض 2022 لحملة الشهادة الإعدادية مجموع القبول جميع المحافظات

تنسيق القبول بمدارس التمريض العسكرية 2022 بجميع المحافظات. مدارس التمريض العسكرية هي الخيار الأفضل لحاملي الشهادات الإعدادية ، كبديل للالتحاق بالمدرسة الثانوية. توفر مدارس التمريض العسكرية للطلاب فرصة للعمل بعد الانتهاء من دراستهم فيها ، ويبلغ عدد سنوات الدراسة فيها 3 سنوات. الدراسة في مدارس التمريض العسكرية منضبطة للغاية ، وتوفر للطلاب إمكانية التدريب للعمل في أفضل المستشفيات ، بالإضافة إلى أن هذه المدارس تابعة لثلاث وزارات (الدفاع – الصحة – التعليم).

مدارس التمريض العسكرية 2022

تقبل مدارس التمريض العسكرية طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بها كبديل للمدارس الثانوية العامة ، وتوفر الالتحاق بسوق العمل فور التخرج على عكس المدرسة الثانوية حيث يمكن لطلاب التمريض العسكري الحصول على وظيفة بعد التخرج والحصول على راتب شهري ، بالإضافة إلى توفير فرص عمل في مستشفيات القوات المسلحة وإمكانية إيفاد طلاب متميزين لمهام دراسية في الخارج.

تنسيق التمريض العسكري

تنسيق التمريض العسكري ، أي الحد الأدنى من القبول ، يختلف كل عام. تعلن كل محافظة على حدة تنسيق القبول الخاص بها حسب نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية. ننشر توقعات التنسيق التمريضي العسكري لحملة الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 في جميع المحافظات.

محافظة الحد الأدنى للقبول القاهرة الإسكندرية سوهاج السويس الإسماعيلية بني سويف دمياط الوادي الجديد الاقصر قانا أسوان أسيوط شمال سيناء الشرقية مرسى مطروح جنوب سيناء المنوفية الفيوم السويس كفر الشيخ المنيا القليوبية 223 218 233 220 218 215 203 220 198 207 207 223 230 228 205 225 223 218 222 220 212 215

شروط التقديم على تنسيق مدارس التمريض 2022

حددت وزارة الصحة والسكان الشروط اللازمة للمتقدمين لتنسيق مدارس التمريض 2022 في مختلف المحافظات ، وكذلك مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة ، والحد الأدنى لمقدار القبول الذي تحدده كل مديرية صحية في مختلف المحافظات ، والذي نوضح بالتفصيل على النحو التالي.

يقتصر التقديم على مدارس التمريض على الحاصلين على الشهادة الإعدادية ، بشرط أن تكون سنة التقديم هي نفسها سنة التحاقهم بالمدرسة الإعدادية ، وأن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية ، سواء كانت لغة أولى أو لغة ثانية.

يجب أن يكون المتقدم من سكان المحافظة ويتقدم للالتحاق بمدارس التمريض هناك ، وحاصل على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة ، مع العلم أن التنسيق والقبول يكونان في كل مركز إداري على حدة ، في إطار تفعيل مبدأ التسوية. بشرط عدم قبول طلبات القيد في المحافظات البعيدة عن الخارج الا بعد استكمال الارقام المطلوبة من نفس المحافظة.

يجب أن لا يقل عمر الطالب في بداية العام الدراسي عن 15 سنة ، ويمكن تخفيض العمر إلى 6 أشهر بعد موافقة وزارة الصحة في حال احتياج المديرية إليه وعدم استكمال الأعداد المطلوبة ، بشرط الالتزام بالحد الأدنى من القبول.

اجتياز الامتحانات التي تقررها مدارس التمريض وهي الامتحانات (العمولة ، الفحص الطبي ، الاختبار الشخصي) ، مع ضرورة اجتياز الطالب لامتحان ترطيب اللغة العربية.

حسن السيرة والمصرية.

أن يكون الطالب غير متزوج ويتعهد بالتفرغ للدراسة بموافقة موقعة من ولي الأمر.

تتطلب مدارس التعليم الفني الصحي اجتياز امتحانات مدرسة التمريض ، وهو اختبار شخصي يتضمن اختبارًا لقوة الملاحظة ومهارات الاتصال ورد الفعل وسرعة الاستجابة.

اجتياز الاختبار الطبي وهو فحص بصري وفحص داخلي واختبار عقار واختبارات نفسية.

يشترط الحصول على درجة 7 من 10 لاجتياز اختبار الإملاء باللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية.

يشترط لاجتياز الطالب فحص الجسم أن يكون خالياً من العيوب الخلقية وحسن المظهر ونطق سليم ومتناسب مع الطول والوزن.

بعد أن يجتاز الطالب الشروط والاختبارات السابقة ، لقبوله ، يجب اتخاذ عدة إجراءات أخرى (تعهد من الطالب وولي الأمر بقبول التعيين على المواقع الطبية المختلفة في المحافظات حسب ما تقتضيه الحاجة – وليس الزواج من الطالبة طوال فترة الدراسة – وليس للانتقال من مدرسة إلى أخرى).

المستندات المطلوبة لتقديم طلب تنسيق مدارس التمريض

شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب وثلاث نسخ منها.

شهادة الإعدادية وثلاث نسخ منها.

6 طوابع مهن طبية ، ختم فيري ، عدد 2 مهنة طبية ، وعلبة بلاستيكية.

بطاقة هوية الوالدين.

عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء.

أنواع مؤسسات تعليم التمريض في مصر

تتنوع مدارس التمريض في مصر ويوجد نوعان من الدراسات يتم الالتحاق بها بعد المرحلة الإعدادية وهما: –

مدارس التمريض: والتي تشترط من حملة الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

المعهد الفني الصحي وكليات التمريض: يشترطون حاملي شهادة الثانوية العامة.

مع العلم أن تنسيق القبول بمدارس التمريض بمحافظة القاهرة الحد الأدنى العام الماضي كان 250 درجة ، بينما كان الحد الأدنى للقبول بمدارس التمريض بمحافظة الجيزة 220 درجة.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات لمدارس التمريض 2022

بحث الراغبين في التقدم للدراسة في مدارس التمريض ، خلال العام الدراسي الجديد 2023 ، يزيد من تاريخ التقديم لمدارس التمريض ، والمقرر أن يكون قبل نهاية شهر يونيو الجاري ، حيث تحدد كل محافظة على حدة موعدًا خاصًا لمدارس التمريض. التقدم إلى مدارس التمريض.