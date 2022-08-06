تنسيق الثانوية العامة المتوقع للأدبي 2022-2023 المرحلة الأولى

ويستعرض “شبابيك” مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2022 والأدبية للمرحلة الأولى والحد الأدنى المتوقع للالتحاق بالكليات في العام الدراسي الجديد.

كشفت وزارة التربية والتعليم عن إحصائية نتائج المرحلة الثانوية للجولة الأولى من العام الدراسي 2022-2022، والتي على أساسها يتم تطوير مؤشرات التنسيق.

الآن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الموقع الرسمي

مؤشرات التنسيق بالمدرسة الثانوية 2022 الأدبية

شملت المرحلة الأولى من التنسيق الأدبي للعام الماضي جميع الطلاب الذين تجاوز مجموعهم 65٪ بسبب انخفاض المجاميع، وكانت أعلى هيئة تدريس في التنسيق الاقتصادي والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بنسبة لا تقل عن 88٪.

من أجل الوصول إلى مؤشرات موضوعية حول التنسيق الأدبي في المرحلة الثانوية، علينا أن ننظر إلى الفروق بين شرائح المجموعات بين العام الماضي والعام الحالي، من إجمالي أكثر من 95٪ منهم، تبلغ نسبتهم 0.49٪. إجمالي عدد الطلاب الناجحين العام الماضي، وزادت تلك النسبة هذا العام لتصل إلى 0.6٪.

أما الفئة الثانية التي تتراوح من 90٪ إلى أقل من 95٪، فقد بلغت نسبتها من الإجمالي هذا العام 7.4٪، مقابل 4.18٪ فقط العام الماضي.

أما بالنسبة للشريحة الثالثة والتي تمثل الحاصلين على إجمالي 85٪ إلى أقل من 90٪، فقد كانت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها 6.86٪ مقابل 10.3٪ هذا العام، ومن 80٪ إلى أقل من 85٪، وبلغت نسبة الطلاب في العام الحالي 12.6٪ مقابل 10.06٪ للطلاب. طلاب العام الماضي.

أولئك الذين حصلوا على إجماليات من 70٪ إلى أقل من 75٪ كانوا 16.08٪ العام الماضي و 15.13٪ هذا العام، ومن 65٪ إلى أقل من 70٪، بلغت نسبة الطلاب الذين حصلوا عليها 17.12٪ العام الماضي و 14.7٪ هذا العام .

بناءً على الأرقام السابقة، فإن الكليات الأعلى في التنسيق، وهي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، ستزيد من تنسيقها وقد تصل إلى 2٪ في بعض الكليات، بينما الكليات التي لا تمتلك ذلك في المجموع قريبة من بنسبة مماثلة.

وهذه النسب والأرقام لا تعكس النتائج الرسمية للتنسيق وليست أكثر من توقعات مبنية على إحصاءات رسمية، على أن يكون الأمر النهائي بيد مكتب التنسيق.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح رسميا منتصف الأسبوع باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بأعلى مجموع، على أن تظهر النتائج الأسبوع المقبل، تليها المرحلة الثانية.