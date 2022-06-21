تنسيق الثانوية العامة محافظة الأقصر 2022 الرسمي

تمت الموافقة رسميًا على تنسيق ثانوية محافظة الأقصر 2022 من قبل محافظ الأقصر مساء الثلاثاء 21 يونيو 2022 ، تمهيدًا لقبول دفعة جديدة من طلاب السنة الثالثة الإعدادية بالمرحلة الثانوية.

ثانوية التنسيق بمحافظة الأقصر 2022

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر 2022 في وقت سابق والتي جاءت بنسبة نجاح للطلاب والطالبات.

وعقب إعلان النتيجة أجرت مديرية التربية والتعليم بالأقصر إحصائيات تكرارية على أساس نسب النجاح وعدد الطلاب والأماكن بالمدارس من أجل اعتماد تنسيق الثانوية بمحافظة الأقصر 2022.

وافق محافظ الأقصر المستشار مصطفى إلهام ، مساء الثلاثاء ، على تنسيق ثانوية محافظة الأقصر 2022 لقبول طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالأقصر ، أن تنسيق المرحلة الثانوية بمحافظة الأقصر 2022 هو المرحلة الأولى للمتقدمين حسب الأعداد المتوفرة بالمرحلة الثانوية.

وسيصل عدد المقبولين في مدارس الخدمات الثانوية العامة 2022 إلى 25٪ في العام الدراسي الجديد ، على مستوى مدارس الإدارات التربوية.

بالإضافة إلى ترتيب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا حسب الإجمالي ، وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

تنسيق المدرسة الثانوية العامة بمحافظة الأقصر 2022 والحد الأدنى للقبول لطلبة المرحلة الأولى بالصف الأول الثانوي 227 درجة.