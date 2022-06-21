تنسيق الثانوية العامة 2022 البحر الأحمر لطلاب الشهادة الإعدادية

وافق اللواء عمرو حنفي على تنسيق الثانوية العامة 2022 البحر الأحمر لطلبة الشهادة الإعدادية ، ليبدأ الطلاب مرحلة جديدة ، وهي إعداد الأوراق للتقدم إلى الثانوية العامة الواقعة على مستوى المحافظة.

وكان محافظ البحر الأحمر قد أقر نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2022 والتي وصلت 80.1٪منذ ذلك الحين ، كانت هناك حالة ترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لتاريخ ظهور تنسيق البحر الأحمر لمدرسة البحر الأحمر الثانوية العامة.

تنسيق ثانوية البحر الأحمر 2022 لطلبة المرحلة الإعدادية

يستعد طلبة الشهادة الإعدادية لتقديم ملفاتهم حسب المجموع المحدد وشروط قبول الطلاب والطالبات المحددين ، حيث يتم تشكيل لجان تنسيقية لاستلام ملفات الطلاب واستلامها.

كشف الحاكم ، عن تنسيق ثانوية البحر الأحمر 2022 لطلبة السنة الثالثة إعدادي بحد أدنى 200 درجة في جميع الأقسام التعليمية ماعدا مرسى علم. حلايب وشلاتين ومدارس رسمية لغات وخاصة عربية ولغات.

تنسيق البحر الأحمر للثانوية العامة 2022

يبدأ الطلاب مرحلة التقديم لحجز مكان في مدرسة ثانوية حكومية للعام الجديد 2023 حسب الحد الأدنى المعلن من المحافظ.

جدير بالذكر أن التحويلات من داخل وخارج المحافظات للطلاب تبدأ من الأول من يوليو ، وتنتهي في 15 أغسطس ، وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدرجة لعملية النقل.