تنسيق الثانوية العامة 2022 المرحلة الأولى المُعلن رسمياً في جميع محافظات مصر

أعلنت مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات مصر ، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من المرحلة الثانوية 2022 ، باستثناء محافظة مطروح التي لم تعلن بعد عن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام المقبل. الالتحاق بالمدرسة الثانوية مقارنة بالعام الماضي ، حيث شهد العام الماضي زيادة كبيرة في تنسيق القبول ، بعد قرار الوزارة بعدم إجراء الامتحانات الورقية في الفصل الدراسي الثاني ، والاكتفاء بالبحث العلمي ، وبالتالي معدلات النجاح بين طلاب زادت الشهادة الاعدادية بشكل كبير ، أما بالنسبة للتنسيق هذا العام فإننا نشرحها لكم من خلال التقرير التالي.

التنسيق في المدرسة الثانوية 2022

وشهدت الفترة الأخيرة الإعلان الرسمي عن تنسيق الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر ، ليتمكن الطلاب من التقدم للثانوية أو الثانوية الفنية كل حسب درجاتهم ، وجاء تنسيق الثانوية على النحو التالي:

تنسيق محافظة القاهرة -235 درجة.

محافظة الجيزة -218 درجة.

محافظة الإسكندرية – 225 درجة.

محافظة الشرقية 238 درجة.

محافظة الدقهلية – 250 درجة.

محافظة البحيرة 250 درجة.

محافظة القليوبية -235 درجة.

محافظة المنيا -230 درجة.

المنطقة الغربية 236 درجة.

محافظة سوهاج -258 درجة.

أسيوط- 240 درجة.

محافظة المنوفية – 230 درجة.

محافظة قنا – 248 درجة.

محافظة كفر 252 درجة.

محافظة الفيوم -230 درجة.

محافظة بني سويف -240 درجة.

محافظة الفيوم – للعام الدراسي 245 درجة.

محافظة دمياط »240 درجة.

محافظة الإسماعيلية – 230 درجة.

محافظة السويس – 225 درجة.

محافظة الأقصر – 242 درجة.

محافظة مطروح – للعام الدراسي 225 درجة.

محافظة البحر الأحمر -225 درجة.

محافظة الوادي الجديد – 239 درجة.

محافظة جنوب سيناء -225 درجة.

تابع تنسيق الثانوية العامة 2022

المئات من الطلاب وأولياء أمورهم ينتظرون الإعلان الرسمي لتنسيق الثانوية العامة 2022 ، حيث تعد شهادة المرحلة المتوسطة من أهم المراحل في حياة الطلاب ، حيث تحدد مستقبلهم إذا كانوا سيحضرون الثانوية. المدارس أو سيتعين عليها الاختيار من مدرسة أخرى ، لذلك فإن شريحة كبيرة من الطلاب تهتم بأولياء الأمور معرفة نتيجة تنسيق الشهادة الإعدادية ، لاختيار الأنسب لها من بين المدارس المتاحة للطلاب.