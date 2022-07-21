تنسيق الثانوية العامة 2022 رَابِطْ وخطوات التقديم والاوراق المطلوبة

بعد الانتهاء من امتحانات مواد الشهادة الإعدادية، وبعد أن نجح جميع الطلاب فِيْ اجتياز الاختبارات بنجاح، بدأ الطلاب عملية البحث والاستشارة كثيرًا حول الرَابِطْ للتنسيق، وذلك بعد أن فتحت وزارة التربية والتعليم الباب أمام التقدم فِيْ المدارس، وجاء من الجانب الآخر، لذا يبدأ التقديم فِيْ المدارس من هذا الشهر وهُو شهر تموز، وتستمر عملية التقديم فِيْ المرحَلْة الثانوية حتى منتصف الشهر المقبل. وهُو شهر أغسطس من عام 2022 م

خطوات الايداع الالكتروني فِيْ موقع التنسيق

تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التقديم الإلكتروني على موقع التنسيق العام للثانوي، لكن الأمر بسيط للغاية، فقط الطالب يجب أن يتبع الخطوات التالية بالترتيب

نحن ندخل فِيْ عملية الدخول إلى الموقع الرئيسي للموضوع شكل المدرسة الثانوية ضروري.

يتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال البريد الإلكتروني للطالب ثم كلمة المرور الخاصة به، أو عن طريق إدخال الحساب الشخصي للطالب بوضوح، إن وجد.

ثم نقوم بالضغط على زر الدخول فِيْ صفحة التنسيق الالكتروني ثم نضغط على كلمة المزيد لمعرفة كل التعليمات والشُروطْ الخاصة من حيث الاطلاع على الخريطة الخاصة بالتنسيق لمعرفة الحد الادنى للقبول فِيْ كل محافظة.

ثم نضغط على خانة الاختيار لتلبية رغبات الطالب والمدارس المجاورة.

نحدد نوع التعليم الثانوي الذي يود المتقدم.

ثم نضغط على أيقونة Review Wishes ثم نضغط على أيقونة Save Wishes.

الخطوة الأخيرة فِيْ هذا الموضوع هِيْ النقر فوق الزر “إرسال النموذج”.

المستندات المطلوبة لنسخة الثانوية العامة

أصدرت وزارة التربية والتعليم المستندات والأوراق التي يجب أن تكون للتقدم فِيْ المرحَلْة الثانوية إلى الصف الأول الثانوي، وقد أوضحنا هذه الوثائق فِيْ السطور التالية