تنسيق الثانوية العامة 2022 في المحافظات المصرية

كتب : حسين حمدان

يرصد ” أهل مصر ” تنسيق الثانوية العامة في المحافظات المصرية المختلفة، حيث يستعد طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمرحلة الثانوية خلال العام الدراسي المقبل 2022/2023، وجاء متباين في عدة مناطق حسب الكثافات العددية المطلوبة.

تنسيق الثانوية العامة 2022

جاء تنسيق الثانوية العامة 2022 هذا العام كالتالي:

– تنسيق الثانوية محافظة القاهرة 235 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الإسكندرية 225 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الدقهلية 250 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الشرقية 238 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة البحيرة 250 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة القليوبية 235 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الغربية 236 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة المنيا 230 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة سوهاج 258 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة المنوفية 230 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة أسيوط 240 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة قنا 248 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الفيوم 230 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة بني سويف 240 درجة.

تنسيق الثانوية العامة

– تنسيق الثانوية محافظة دمياط 240 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة السويس 225 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الأقصر 242 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة مطروح 225 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة البحر الأحمر 225 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

– تنسيق الثانوية محافظة الوادي الجديد 239 درجة.