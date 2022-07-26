تنسيق الثانوية العامة 2022 2023 ومؤشرات النتيجة

التنسيق الثانوي 2022 وكانت نتيجة الثانوية العامة وكذلك الكلية التنسيقية 2022 من أشهر الكلمات والعبارات البحثية فِيْ موقع بحث Hogel الشهِيْر خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك يهتم الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم بجمع البيانات والأخبار الموثوقة فِيْ التعرف على النتيجة وكذلك اختيار الجامعة المناسبة القريبة من المجموع ومستوى الطالب قبل إعلان النتيجة بالكامل.

لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المَوعِد الرسمي والرئيسي لإعلان نتائج شهادة الثانوية العامة رسميًا، وتحديد مَوعِد نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، والذي سيتم اعتماده رسميًا من قبل د.

التنسيق الثانوي 2022

وإذا كنت تتساءل ما هُو الموقع الرسمي لإعلان النتائج، فهُو موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022.

بعد ذلك، يستمر النشر على المواقع التي اشترت حقوق الملكية. والنتيجة تشير إلى أن نسبة النجاح فِيْ المدرسة الثانوية حتى الآن سرية تمامًا.

لم يتم الإعلان عنه لأن أعمال التصحيح لم تكتمل بالكامل.

شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن المؤشرات الأولية لنتيجة البكالوريا ونسبة النجاح كانت أن من حاول الغش فِيْ امتحانات لم يستفد من علامات هذا العام.

وأن يتم التصحيح من خلال عمليات شاملة داخل جدران وزارة التربية والتعليم إلكترونياً ولا يتدخل أي إنسان فِيْ النتيجة.

يحصل كل طالب على الدرجات التي يستحقها دون تلاعب أو معدل خطأ وتطبيق معايير الجودة.

جميع البيانات الإلكترونية الخاصة بالنتيجة هِيْ ضمان عدم وجود أخطاء أو تلاعبات وأنه سيتم احتساب التنسيق بين الجامعات.

وفقًا لمعدل النجاح فِيْ المدرسة الثانوية لهذا العام، وبالتالي لا ينبغي الحكَمْ على امتحانات المدارس الثانوية من خلال البحث، فهِيْ أعلى الدرجات.

ومع ذلك، يجب أن يكون هناك 10٪ من الطلاب للصفوف العليا، ولا يمكن للطالب أو معلمه تقديرها وقياسها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التعليم العالي، أن قواعد التنسيق لن تختلف عن تلك الخاصة بالسنوات السابقة، وكذلك تنسيق العام الماضي الذي سيكون مشابهًا لهذا العام كَمْا حدث فِيْ العناوين الفنية والشهادات المعادلة.