تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2022، عن فتح باب تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة يوم الخميس بعد خفض الحد الأدنى للالتحاق بالثانوية العامة حيث اعلنت مديرية محافظة البحيرة قبل أسابيع عن درجة القبول، مما طالب أولياء الأمور خفض الحد الأدنى للقبول لاتاحة تسجيل أبنائهم بالالتحاق في الثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة

أعلن محافظ البحيرة هشام آمنة في الآونة الأخيرة عن خفض تنسيق الثانوية العامة 2022، بواقع عشرة درجات ليتمكن الطلبة من الالتحاق في الثانوية العامة 2022، ليكون الحد الأدنى لدرجات القبول 225 من أصل 235، لكافة أنحاء المدن والقرى في محافظة البحيرة، كما تمت اتاحة التسجيل من خلال موقع الوزارة الخاص للحد من التزاحم.

عدد الطلاب الناجحين في شهادة الإعدادية

حسب ما ورد من قبل الدكتور يوسف الديب حول عدد الطلاب الناجحين في شهادة الإعدادية 2022، والذي يبلغ عددهم 81713 طالبا وطالبة، وهذا الامر الذي ادى الى تنزيل تنسيق الثانوية العامة 2022، بمقدار عشرة درجات، قال نائب وزير التربية والتعليم في إدارة ولاية باي إن عدد الأماكن بالمدارس الثانوية للعام الدراسي هو الآن 562 طالبًا ، وهناك 50 طالبًا وطالبة من أصل 28100 طالب وطالبة.

خطوات التقديم الصف الأول الثانوي 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم قبل ساعات رابط الالكتروني خاص لتقديم الصف الأول الثانوي، في حال حصول الطالب على تناسب تنسيق الثانوية العامة 2022 وذلك وفق الخطوات التالي:

أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور للطالب.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب.

اكتب اسم الطالب واضغط على الأيقونة لدخول النموذج.

انقر فوق المزيد لمعرفة المزيد عن نموذج المدرسة الثانوية.

انظر الخريطة الإحداثية التي تتضمن كل ولاية على الأقل.

انقر فوق أيقونة التعبئة.

اختيار نوع التعليم الثانوي حسب مجموع الطالب.

اضغط على أيقونة قائمة الرغبات.

انقر فوق حفظ التفضيلات

بينت وزارة التربية والتعليم في محافظ البحيرة مفتاح تنسيق الثانوية العامة 2022، وأن تكون 225 درجة بعد أن كانت 235 درجة جميع المدارس الثانوية، يبلغ عدد الأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية 562 طالبًا ، ولكل فصل خمسون طالبًا ، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 28100 طالب وطالبة.