تنسيق الثانوي العام محافظة القليوبية 2022-2023 للشهادة الإعدادية

تم اعتماد الثانوية العامة التنسيقية لمحافظة القليوبية 2022-2023 صباح اليوم الثلاثاء 21 يونيو للشهادة الاعدادية والحد الادنى للقبول رسميا من قبل اللواء عبد الحميد الهجان.

ينشر “شبابيك” تنسيقية الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2022 الصادرة اليوم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية والحد الأدنى للقبول بمدارس الصف الأول الثانوي العام المقبل.

التنسيق الثانوي العام بمحافظة القليوبية

وجاء تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2022-2023 بحد أدنى 222 درجة لمن حصل على الشهادة الإعدادية العام الجاري ، فيما يجري الإعلان عن تنسيق الدبلومات والخدمات الثانوية للمحافظة.

التنسيق الثانوي العام بمحافظة القليوبية 2022

وبحسب البيان الصادر عن المحافظة ظهر اليوم الثلاثاء للاعلان عن تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2022 الدوائر التربوية التي تصدرت قائمة الشهادات الاعدادية الاولى 2021 بالقليوبية والتي كان يترأسها قسم التربية الخاصة. قسم مع 4 مقاعد.

وفي المركز الثاني من طلاب المرحلة الإعدادية الأوائل ضمن تنسيق المدرسة الثانوية العامة محافظة القليوبية 2022 والآن مركزا بنها وطوخ بمركزين لكل منهما ، وحصلت إدارة كفر شكر على مكان واحد ، بينما حصل مركز العبور على مكان واحد. كذلك.

التنسيق الثانوي العام بمحافظة القليوبية 2023

أعلنت المحافظة خروج الأقسام التعليمية التالية من قائمة الأولى على مستوى الأقسام التعليمية ، وأعلنت ضمن تفاصيل تنسيق الثانوية العامة بمحافظة القليوبية 2023-2022: