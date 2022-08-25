بعد المرحَلْة الثانيه 2022 اليكَمْ تنسيق الجامعات الأهلية 2022 فِيْ مصر رَابِطْ تسجيل الرغبات والمصاريف، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، كثرت عمليات البحث بشكل كبير عن مفتاح تنسيق الجامعات الأهلية 2022، والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من أغسطس، كما وأتاحت رابط تنسيق الجامعات الأهلية 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 فِيْ مصر

أعلنت مختلف الجامعات الخاصة فِيْ مصر عن تنسيق القبول فِيْ الكليات المختلفة لجميع الطلاب، حيث أشارت إلى التنسيق فِيْ الكليات المختلفة على النحو التالي.

كان الحد الأدنى للقبول فِيْ كلية الطب حوالي 82٪.

تم تحديد الحد الأدنى للقبول فِيْ كلية طب الأسنان بنسبة 80٪.

تم تحديد القبول فِيْ كلية العلاج الطبيعي بنسبة لا تقل عن 78 ٪.

كان الحد الأدنى فِيْ الجامعات الخاصة للقبول فِيْ كلية الهندسة حوالي 68٪.

يسجل الطالب رغباته فِيْ الجامعات الخاصة أنواع مختلفة باستخدام رقم المقعد والرقم السري الموجود فِيْ شهادة الثانوية العامة.

رسوم الجامعة الخاصة بكلية الهندسة 2022

أما بالنسبة لكلية الهندسة فِيْ الجامعات الخاصة المختلفة فقد تم تحديد رسوم القبول والتي تراوحت بين 40 و 60 ألف جنيه على النحو التالي.

مصاريف الجامعة الخاصة وبلغت مصروفات كلية الهندسة بجامعة أسيوط الأهلية نحو 40 ألف جنيه.

حددت كلية الهندسة بجامعة الزقازيق الوطنية مصروفاتها بمبلغ 45 ألف جنيه.

تم تحديد رسوم كلية الهندسة بجامعة حَلْوان الوطنية بحوالي 48000 جنيه إسترليني.

تقدر تكاليف كلية الهندسة بالجامعة الوطنية بشرق بورسعيد بـ 50 ألف جنيه.

القبول فِيْ كلية الهندسة بجامعة المنوفِيْة الوطنية من خلال رسومك المقدرة بـ 50.000 جنيه إسترليني.

كَمْا تم إنشاء كلية الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية وتقدر نفقاتها بنحو 50 ألف جنيه.

وصلت كلية الهندسة إلى جامعة بني سويف الأهلية، وتقدر مصروفاتها بـ 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الوطنية، بلغت الرسوم حوالي 55 ألف جنيه.

وفِيْ كلية الهندسة بجامعة بنها الوطنية بلغت المصروفات نحو 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الوطنية، وتقدر مصروفاته بـ 60 ألف جنيه.

رسوم الجامعات الخاصة 2022

– مصروفات كلية العلاج الطبيعى خلال العام 63.000 جنيه. – مصروفات كلية الطب والجراحة خلال العام حوالي 105.000 جنيه مصري. – مصروفات كلية طب الأسنان خلال العام حوالي 97 ألف جنيه مصري. رسوم كلية السياحة والفنادق خلال العام 40.000 جنيه مصري. – مصروفات كلية اللغات التطبيقية خلال العام 43.000 جنيه مصري. – مصروفات كلية هندسة الحاسب خلال العام 68،000 جنيه مصري. تبلغ مصروفات كلية الطب والجراحة بجامعة الزقازيق الأهلية نحو 85 ألف جنيه مصري. رسوم كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الجديدة الخاصة 90 ألف جنيه مصري. – مصروفات كلية العلوم الصيدلانية خلال العام 85 ألف جنيه مصري. – مصروفات كلية العلوم الصحية خلال العام 39 ألف جنيه مصري.

الكليات موجودة فِيْ مرحَلْة التنسيق فِيْ الجامعات الخاصة

1 – الحاسبات وتقنية المعلومات، مركز جامعة أسيوط.

2 – دراسات الأعمال وإدارة الأعمال بمركز جامعة أسيوط.

3 – الحاسبات وتقنية المعلومات، مركز جامعة عين شمس.

4- دراسات الأعمال وإدارة الأعمال بمركز جامعة عين شمس.

5 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع الإسكندرية.

6- قسم الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع الإسكندرية.

7- الحاسبات وتقنيات المعلومات فرع المنوفِيْة.

8 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع المنوفِيْة.

9- الحاسبات وتقنية المعلومات بمدينة السادات.

10- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بمدينة السادات.

11- الحاسبات وتقنيات المعلومات بالفِيْوم.

12- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بالفِيْوم.

13- الحاسبات وتقنيات المعلومات قناة السويس.

14- الدراسات التجارية وإدارة الأعمال قناة السويس.

15- الحاسبات وتقنيات المعلومات بني سويف.

16- الحاسبات وتقنية المعلومات، جنوب الوادي، قنا.

17- دراسات الأعمال وإدارة الأعمال بجنوب الوادى قنا.

18- الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادى الغردقة.

19- دراسات الأعمال وإدارة الأعمال، جنوب الوادي، الغردقة.

20- الحاسبات وتقنية المعلومات بسوهاج.

21- دراسات الأعمال وإدارة الأعمال بسوهاج.

22- الحاسبات وتقنية المعلومات بأسوان.

23- دراسات الأعمال وإدارة الأعمال بأسوان.

أتاجت وزراة التربية والتعليم العالي المصرية 12 جامعة أهلية والتي يتيح للطلاب التسجيل حسب الرغابات، كما وتم تنزيل تنسيق الجامعات الأهلية 2022 عن طريق موقع الرسمي للوزارة، علما بأنها ستبدا الدراسة خلال الايام المقبلة.