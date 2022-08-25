تنسيق الجامعات 2022.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالدرجات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية عن مراحل التنسيق المرحلة الثانية طلاب الثانوية العامة لعام 2022 حيث يتمكن الطلاب الحاصلون على مرحلة الثانوية العامة لمعرفة نتائج التنسيق الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني التي حددته وزارة التربية والتعليم يوم الخميس الموافق الثامن عشر من شهر ثمانية لعام 2022 كما أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر على استمرار العملية التعليمة على أكمل وجه.

الحد الأدنى للتنسيق للمرحلة الثانية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن المرحلة الثانية للتنسيق والتي جاء بمعدلات القبول الخاصة بكل شعبه من الشعب حيث كانت الحد الأدنى للشعبة العلمية بحوالي 246 درجة وكانت بالنسبة سكتانا في المئة، وكانت معدل النسبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58 %، وانتهى موعد التنسيق في موعد المحددة وتم عرض نسب القبول في المرحلة الثانية للحاصلين على الثانوية العامة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية طلاب الثانوية العامة 2022

يبحث الكثير من الطلاب عن نتائج التنسيق المرحلة الثانية والتي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم عن إجمالي على الطلاب المسجلين للمرحلة الثانية وقد بلغ عددهم 269202 لعام 2022 وكان الحد الأدنى للقبول في الشعبة العلمية 246 طالبا بنسبة 60 %، تم إطلاق المرحلة الثانية للتنسيق يوم الخميس من شهر أغسطس فكانت بمقدار 246 درجة للشعب العلمية وبنسبة 238 المرحلة الأدبية وتم إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التربية والتعليم العالي وزارة التربية والتعليم على مصالح الطلاب بشكل أساسي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022_2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن رابط الإلكتروني يتم من خلاله معرفة نتائج التنسيق لعام 2022 حيث يتمكن الطالب من معرفة نتيجته في تنسيق المرحلة الثانية لعام 2022 من خلال البوابة الإلكترونية الرئاسية التي عرضتها وزارة التربية والتعليم، وتمكن معرفة نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية اضغط هنا.

كانت معدلات التنسيق للمرحلة الثانية مبشرة حيث كان عدد المسجلين في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة حوالي 354 طالبا في جامعة الألسن كفر الشيخ حوالي 351 طالبا وكذلك في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الإسكندرية حوالي 343 طالب.