تنسيق الجامعات 2022 ومَوعِد التسجيل فِيْ اختبار القدرات والجامعات التي تتطلب دخول اختبار القدرات

تنسيق الجامعات 2022، مع انتهاء ماراثون المدرسة الثانوية فِيْ مصر وانتهاء الامتحانات النهائية للثانوية، بدأ الجميع فِيْ التساؤل عن الخطوة التالية وهِيْ الخطوة التنسيقية، وبدأ الجميع يتساءلون عن التنسيق بين الكليات والطلاب. الجامعات. اختبارات القدرات التي تسبق الالتحاق ببعض الكليات، وكذلك موضوع المعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات للقبول فِيْ الجامعات، كَمْا حدث العام الماضي.

اختبار القدرات قبل دخول الجامعة

كَمْا قرر مكتب تنسيق القبول بالجامعة المصرية، اتخذت وزارة التعليم العالي المصرية بعض الإجراءات التي من شأنها تسهِيْل دخول الطلاب والمتقدمين للجامعات، حيث تسهل على الطلاب وتزيد من دعمهم لنظام الحكومة الإلكترونية وفِيْ استمرار التحول الرقمي فِيْ كافة المجالات. التعليم العالي من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل رغباتهم فِيْ إجراء اختبارات الكفاءة إلكترونيًا. سيفتح التسجيل من يوم الاثنين 25/07/2022 إلى السبت 08/06/2022.

الجامعات التي تتطلب القبول فِيْ اختبار القدرات قبل القبول

أعلنت وزارة التعليم العالي المصرية عن أسماء الكليات التي تتطلب اختبار قدرة قبل الالتحاق بها، وهِيْ عدة كليات فِيْ مصر. لكننا نذكر كل منها فِيْ محافظاتها وفروعها بالتفصيل، وهِيْ كالتالي

• كليات الاتصال الاجتماعي.

• كليات الفنون الجميلة (الآداب والعمارة).

• كليات الفنون التطبيقية بالجامعات (حَلْوان – دمياط – بنها – بنى سويف).

• كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حَلْوان.

• كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حَلْوان.

• كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

• كليات التربية الرياضية.

• شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) فِيْ كليات التربية النوعية، وقسم المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر، منية النصر).

• شعبتي التربية الفنية فِيْ كليتي (التربية بالإسماعيلية، جامعة قناة السويس، كلية التربية بالسويس، جامعة السويس).

• كلية التربية بالإسماعيلية (قسم التربية الموسيقية) ج قناة السويس.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية صناعة وتكنولوجيا الطاقة بجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وكلية صناعة وتكنولوجيا الطاقة بجامعة دلتا للتكنولوجيا، وكلية صناعة وتكنولوجيا الطاقة المصرية الكورية التابعة لجامعة بني للتكنولوجيا) .

• كليات التمريض والمعاهد الفنية.

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن التنسيق لجميع الكليات والجامعات فِيْ مصر.