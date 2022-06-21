تنسيق الدبلومات الفنية محافظة البحر الأحمر 2022- 2023 للشهادة الإعدادية

يحاول العديد من الطلاب العثور على تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023 للشهادة الاعدادية حيث تم اعلان النتيجة رسميا.
أعلن اللواء عمرو حنفي منسق الدبلومات الفنية 2022 الصناعة والتجارة والزراعة وإدارة الفنادق ، بحيث يتعرف الطلاب على الحد الأدنى من متطلبات القبول في المدارس المتاحة لهم.
تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023
كان الحد الأدنى للقبول في جميع مدارس التعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي:
- تنسيق المدرسة الثانوية الفنية الصناعية البترولية برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالب وطالبة
- تنسيق المدرسة الفنية الصناعية البترولية برأس غارب تخصص التبريد والإلكترونيات 200 درجة لقبول 90 طالباً
- التنسيق الثانوي الفني متخصص في فني تركيب الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة ليقبل 45 طالبة
- الثانوية الفنية التنسيق التخصصي فني تركيب كهرباء بالمدرسة الصناعية للبنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالب وطالبة
- تنسيق مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية للبنين للقبول من 180 درجة لقبول 45 طالبًا
- تنسيق المدارس الصناعية في جميع الاقسام 3 سنوات بنظام 150 درجة
- نظام التنسيق الفني التجاري 5 سنوات بالغردقة 200 درجة.
- التنسيق التجاري الفني في جميع الاقسام الاخرى نظام 3 سنوات والفندق 3 و 5 سنوات 150 درجة.
- تنسيق مدرسة حمراوين الزراعية في القصير من 150 درجة
في وقت لاحق اعتمد محافظ البحر الأحمر نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2022 والتي بلغت 80.1٪.
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