تنسيق الدبلومات الفنية محافظة البحر الأحمر 2022- 2023 للشهادة الإعدادية

يحاول العديد من الطلاب العثور على تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023 للشهادة الاعدادية حيث تم اعلان النتيجة رسميا.

أعلن اللواء عمرو حنفي منسق الدبلومات الفنية 2022 الصناعة والتجارة والزراعة وإدارة الفنادق ، بحيث يتعرف الطلاب على الحد الأدنى من متطلبات القبول في المدارس المتاحة لهم.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023

كان الحد الأدنى للقبول في جميع مدارس التعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي:

تنسيق المدرسة الثانوية الفنية الصناعية البترولية برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالب وطالبة

تنسيق المدرسة الفنية الصناعية البترولية برأس غارب تخصص التبريد والإلكترونيات 200 درجة لقبول 90 طالباً

التنسيق الثانوي الفني متخصص في فني تركيب الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة ليقبل 45 طالبة

الثانوية الفنية التنسيق التخصصي فني تركيب كهرباء بالمدرسة الصناعية للبنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالب وطالبة

تنسيق مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية للبنين للقبول من 180 درجة لقبول 45 طالبًا

تنسيق المدارس الصناعية في جميع الاقسام 3 سنوات بنظام 150 درجة

نظام التنسيق الفني التجاري 5 سنوات بالغردقة 200 درجة.

التنسيق التجاري الفني في جميع الاقسام الاخرى نظام 3 سنوات والفندق 3 و 5 سنوات 150 درجة.

تنسيق مدرسة حمراوين الزراعية في القصير من 150 درجة

في وقت لاحق اعتمد محافظ البحر الأحمر نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2022 والتي بلغت 80.1٪.