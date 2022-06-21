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تنسيق الدبلومات الفنية محافظة البحر الأحمر 2022- 2023 للشهادة الإعدادية

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

يحاول العديد من الطلاب العثور على تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023 للشهادة الاعدادية حيث تم اعلان النتيجة رسميا.

أعلن اللواء عمرو حنفي منسق الدبلومات الفنية 2022 الصناعة والتجارة والزراعة وإدارة الفنادق ، بحيث يتعرف الطلاب على الحد الأدنى من متطلبات القبول في المدارس المتاحة لهم.

تنسيق الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر 2022-2023

كان الحد الأدنى للقبول في جميع مدارس التعليم الفني بمحافظة البحر الأحمر على النحو التالي:

  • تنسيق المدرسة الثانوية الفنية الصناعية البترولية برأس غارب 255 درجة لقبول 90 طالب وطالبة
  • تنسيق المدرسة الفنية الصناعية البترولية برأس غارب تخصص التبريد والإلكترونيات 200 درجة لقبول 90 طالباً
  • التنسيق الثانوي الفني متخصص في فني تركيب الطاقة بالمدرسة الصناعية للبنات بالغردقة 190 درجة ليقبل 45 طالبة
  • الثانوية الفنية التنسيق التخصصي فني تركيب كهرباء بالمدرسة الصناعية للبنين بالغردقة 190 درجة لقبول 90 طالب وطالبة
  • تنسيق مدرسة تخصيص اللوجستيات البحرية بمدرسة سفاجا العسكرية للبنين للقبول من 180 درجة لقبول 45 طالبًا
  • تنسيق المدارس الصناعية في جميع الاقسام 3 سنوات بنظام 150 درجة
  • نظام التنسيق الفني التجاري 5 سنوات بالغردقة 200 درجة.
  • التنسيق التجاري الفني في جميع الاقسام الاخرى نظام 3 سنوات والفندق 3 و 5 سنوات 150 درجة.
  • تنسيق مدرسة حمراوين الزراعية في القصير من 150 درجة

في وقت لاحق اعتمد محافظ البحر الأحمر نسبة نجاح طلبة الشهادة الإعدادية الفصل الثاني 2022 والتي بلغت 80.1٪.

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