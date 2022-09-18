تنسيق الدبلومات الفنية 2022 دبلوم صنايع وتجارة وزراعة ، ينتظر العديد من الطلاب المسجلين بالدبلومات الفنية خلال الأيام القليلة الماضية للكشف عن التنسيقات الخاصة بالشهدات الفنية للعام الحالي 2022 ، وياتي ذلك بعد رغبة الطلاب بالقيام بالتسجيل لرغباتهم خللال يوم الخميس ، حيث ما دامت عمليات التسجيل مستمرة لمدة أسبوع كامل وتنهي المدة المتعلقة بالتسجيل في يوم 22 سبتمبر، كما أتاحت الإفادة من وزارة التعليم العالي عن المدة المتاحة لتسجيل رغبة الطلاب فِيْ الالتحاق بالكليات ، تابعوا معنا .

تنسيق دبلوم فني 2022

وتجدر الإشارة إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية 2022 يشمل العديد من المجالات وأنظمة الدراسة وفق ما يلي

أولا تنسيق الدبلومات الفنية 2022 للشعبة التجارية والصناعية والزراعية وقسم السياحة والفنادق بنظام ثلاث سنوات بحيث يبدأ المجموع بنسبة 60٪ فأكثر.

ثانياً تنسيق عناوين 2022 الفنية بنظام خمس سنوات لفنيي الصناعة، والتجارية، والزراعية، والسياحية، والفندقي، والخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى ألقاب المعاهد المتوسطة، بنسبة إجمالية تبدأ من 60٪ أو أكثر.

ثالثاً طلاب المعاهد الفنية الجامعية للتمريض الذين حصلوا على 75٪ فأكثر.

رابعاً شعبة تقنيات التمريض فِيْ دبلوم المعاهد الفنية الصحية الملحقة بوزارة الصحة لمن حصل على 75٪ فأكثر.

خامساً دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل مركز التميز التكنولوجي يبدأ بمجموع 60٪ فأكثر.

أخيرًا، يمكن للطلاب الحاصلين على دبلوم من المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية والذين حصلوا على أقل من 75 ٪، التقدم لأعمالهم وتقديمها إلى المعاهد العليا للعمل الاجتماعي ودخول السنة الثالثة مباشرة.

الكليات المتوفرة لتنسيق الدبلومات الفنية

كشفت وزارة التعليم العالي عن الكليات المتوفرة فِيْ تنسيق الدبلومات الفنية 2022، موضحة جميع الكليات والمعاهد التي تقبل خريجي الدبلومات الفنية، وذلك على النحو التالي

كليات الفنون التطبيقية بجامعات بنى سويف وحَلْوان ودمياط وبنها. بالإضافة إلى كليات الفنون الجميلة بشعبي العمارة والفنون. كلية التجاره. كليات التمريض. كليات الآثار شعبة الترميم الأثري. خريجو التصوير من المعاهد الفنية الصناعية. كلية التربية جامعة حَلْوان. كليات الاقتصاد المنزلي.

رابط تنسيقي للدبلومات الفنية 2022

يمكن لجميع الطلاب الوصول رَابِطْ تنسيقي للدبلومات الفنية 2022 واختر رغباتك واكتشف مَوعِد اختبارات القبول من خلال الموقع الإلكتروني المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم اتبع الخطوات المحددة حتى تستكَمْل اختيار الكليات والمعاهد المتاحة حسب المجموع الذي حصلت عليه طالب علم.