تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطريقة التسجيل بالتفصيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني ،يبحث الكثير من الطلبة في كافة محافظات الدولة عن التخصصات الفنية ومعدلات القبول الخاصة بها ،كذلك عن البرامج التعليمية التي تقدمها ومدى تأثيرها في سوق العمل وخضوع الطلاب الى اختبارات القدرات والنجاح منه لما يؤهله الى دراسة بعض التخصصات الفنية في بداية العام الدراسي.

تنسيق دبلوم فني 2022

أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور إلى أن تنسيق الدبلومات الفنية سيبدأ فِيْ الأسبوعين الأول من شهر سبتمبر الجاري على موقع التنسيق الإلكتروني الذي يخضع له طلاب الثانوية العامة سواء كانت مدارس فنية ثلاث سنوات أو خمس سنوات، اعتمادًا على الخطوات المحددة المتخذة، تشمل الدرجات الفنية المدارس التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الفندقية.

كيفية التقديم في تنسيق المدارس الفنية

هناك بضع خطوات يتم اتباعها للتقديم على المدارس الفنية من الإنترنت، وهذه الخطوات كالتالي:

انتقل إلى رَابِطْ الموقع شكل إلكتروني

أدخل كلمة المرور الخاصة بك، والموجودة فِيْ نموذج النجاح ويجب ألا تكون معروفة لأي شخص آخر غيرك.

اختر من الأنظمة المتاحة فِيْ المدارس الفنية، إما ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

اختر من بين التخصصات المختلفة التي درستها سواء كانت صناعية أو تجارية أو فندقية أو زراعية.

اكتب رغباتك فِيْ نموذج الطلب الخاص بك، بترتيب الجامعات التي ترغب فِيْ الالتحاق بها، مع اتباع الموقع الجغرافِيْ.

تحقق من الرغبات التي كتبتها جيدًا وقم بتأكيدها، وفِيْ النهاية يتم حفظ الأمنيات.

يفضل طباعة الرغبات للاحتفاظ بها ورؤيتها فِيْ الوقت الذي تريده.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022 وطريقة التسجيل بالتفصيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني كما ووضعت بعض الكليات عدد من الصفحات الإلكترونية للرد على الاستفسارات الخاصة بالطلبة وتقديم الطلبات للالتحاق بالجامعة وإرفاق المستندات بشكل إلكتروني.