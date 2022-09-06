تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات، لك باستخدام ، أعلنت وزراة التربية والتعليم العالي في جمهورية مصر العربية ، عن تنسيق الدبلومات الفنية 2022، تقديم اختبارات القدرات، كما وتم تحديد الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات، والتي ستبدأ يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022، كما يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي في مصر بيان رسمي عبر التويتر صباح يوم الثلاثاء السادس من شهر سبتمبر، بشأن تسجيل اختبارات القدرات الدبلومات الفنية 2022، في العديد من التخصصات، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة، كما ونشرت الوزارة خريصة خاصة لأماكن أداء اختبارات القدرات وهي بجامعات حلوان، بنها، بني سويف، دمياط»، «كليات الفنون الجميلة بشعبتي عمارة وفنون»، «كليات التمريض.

الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات

أعلن مكتب تنسيق القدرات التابع الى وزارة التعليم العالي في جمهورية مصر الفترة الأخيرة على خريطة كاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات والتي ستبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022 وحتى يوم الخميس من 8/9/2022، حيث سيؤدي طلبة الدبلومات الفنية الراغبين في الإلتحاق بكلية الفنون في المحافظات التالية ” الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية ” فى كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها.

بوابة الحكومة المصرية تنسيق الدبلومات الفنية

على الراغبين في التسجيل تنسيقات الدبلومات الفنية في جمهورية مصر وذلك من خلال بوابة الحكومة المصرية، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول الى بوابة الحكومية المصرية من هنا .

قم بإدخال كافة بيانت الطالب المطلوبة

قم بالتاكد من كافة البيانات

اختيار وتعديل الرغبات، ومن ثم قم بإدخال المعاهد أو الكليات التي تريدها.

خلال أيام سيتم التواصل معك لاختبار تنسيق الدبلومات الفنية 2022

بينت وزارة التعليم العالي الفترة الأخيرة تنسيق الدبلومات الفنية 2022. للالتحاق في الكليات والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء من تاريخ 6/9/2022 وستستمر حتى يوم الخميس ، كما ووضحت بشكل مفصل الخريطة الكاملة لأماكن أداء اختبارات القدرات التي يجب على كافة الطلبة الإلتزام بها.