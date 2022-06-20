تنسيق الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2022-2023 الحد الأدنى لأولى ثانوي

أعلنت محافظة الإسكندرية ، اليوم الاثنين ، عن تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2022-2023 لمن أنهى مرحلة التعليم الأساسي “الشهادة الإعدادية” الدور الأول لعام 2021-2022.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية في الأول من شهر يونيو الجاري ، وتعمل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة منذ ذلك الحين على إحصاء المجاميع المتكررة للكشف عن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي.

تنسيق ثانوية 2022-2023 محافظة الإسكندرية

وافق محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022-2023 ، لقبول بحد أدنى 225 درجة للأول. مرحلة جميع المدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

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من جانبها وأوضحت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم ، أن موعد التقديم يبدأ فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة في يوليو 2022 ، ويستمر لمدة شهر في مختلف المدارس الثانوية والفنية ، وذلك لتسهيل الوالدين وتقليل الازدحام في المدارس. المدارس.

وبينت أنه بالنسبة لتنسيق القبول بالثانوية العامة فبمجرد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سيتم تحديد الشواغر في جميع الأقسام التعليمية والإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية حسب عدد الأماكن. متاح بعد إسكان المرحلة الأولى والتعليم الفني.

وبحسب بيان المحافظة ، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106.761 طالبا وطالبة ، فيما بلغ الحضور 103.774 طالبا ، ونسبة نجاح 76.8٪ ، بإجمالي 79654 طالبا وطالبة.

24٪ من الطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول يتم اختبارهم في المواد التي فشلوا فيها في يوليو المقبل ، ويتم قبولهم في مرحلة ثانية للتنسيق.