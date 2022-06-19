تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022 وبدائل الثانوية العامة

كتب : ندى محسن النحاس

يزداد البحث في الفترة الحالية عن تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022 و تنسيق بدائل الثانوية العامة 2022، وهذا من أجل تحديد ما يتمكن من دخوله طلاب الشهادة الإعدادية سواء الثانوية العامة أو التعليم الفني والتجاري والصناعي.

بدائل الثانوية العامة

يبحث الكثير من أولياء الامور وطلبة الشهادة الإعدادية عن بدائل الثانوية العامة 2022، وهذا بعد النجاح في الإعدادية، والحاجة إلى تحديد مستقبل طلاب الشهادة الإعدادية في التعليم الفني أكثر من النظري، أو العكس.

علما بأن التعليم الفني والتجاري وغيره يفتح باب عمل وفرص عمل كثيرة في المصانع والتجارة وأسواق عمل أمام الطالب فور التخرج، كما يتوافر فرص للمتفوقين منها الحصول على تعليم جامعي.

كما تعتبر بدائل الثانوية العامة فرصة لطلبة الشهادة الإعدادية لجميع المستويات التعليمية، حيث فرصة لتكملة التعليم الثانوي لمحبي التعليم الفني والتجاري والحرفي عن التعليم النظري، ولأصحاب الدرجات المنخفضة.

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022

تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022

حيث تم تحديد تنسيق القبول في الثانوية العامة 2022 والتي تتراوح بين 225 إلى 258 درجة، والتي تختلف من محافظة لأخرى، وهي كالتالي:

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القاهرة 235 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية 225 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية 250 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الشرقية 238 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحيرة 250 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة القليوبية 235 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية 236 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنيا 230 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة سوهاج 258 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة المنوفية 230 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة أسيوط 240 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة قنا 248 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الفيوم 230 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة بني سويف 240 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة دمياط 240 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الإسماعيلية 230 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة السويس 225 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الأقصر 242 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة مطروح 225 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة البحر الأحمر 225 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة جنوب سيناء 225 درجة.

– تنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الوادي الجديد 239 درجة.

تنسيق بدائل الثانوية العامة 2022

حيث اعتمد مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة أشرف سلومة ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، الدرجة الأدنى للقبول ضمن تنسيق بدائل الثانوية العامة 2022، وهي كالتالي:

– 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

– ٢٠٠ درجة للميدان الصناعية بنات للعام، و١٩٥ للمهنى .

– ٢٠٠ درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

– ٢١٠ درجة لأحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات .

– ١٩٠ درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبورواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكرى والبدرشين الثانوية الصناعية بنات.

– ١٩٠ درجه لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و١٨٥ درجة للمهني.

– ١٨٥ درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر .

– ١٨٥ درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط .

– ١٧٥ درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط .

– ١٨٥ درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكرى والصف الثانوية الصناعية بنات

– ١٨٠ درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف

– ١٨٥ درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية و القبابات الثانوية الصناعية.

– ١٧٠ درجة لمدارس الباويطى والمناجم الثانوية الصناعية بنين بمركز الواحات البحرية

كما أن هذه المدارس جميعهم بنظام الثلاث سنوات .

– تنسيق المدارس الصناعية بنظام الثلاث سنوات وهو ١٩٥ درجة للمدرسة الفنية المتقدمة بالحى ٤ بمدينة ٦ أكتوبر.

– ١٨٥ درجة لمدرسة البرمبل المتقدمة بأطفيح وذلك للنظام العام .

– تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد ١٩٥ درجة للجيزة الزراعية

– ١٩٠ درجة للثانوية الزراعية المهنية

– ١٦٠ درجة لأطفيح الزراعية

– 154 لإعداد المهنى

– ١٦٠ لطهما الثانوية

– 154 لإعداد المهنى الزراعية

– ١٧٥ درجة لأبوغالب الزراعية

– 154 لإعداد المهني

– ١٦٠ درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية

– 155 لإعداد المهنى .

– تنسيق التعليم التجاري فقد حدد ١٩٠ درجة لمدارس امبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة، والزهراء التجارية بنات بجنوب الجيزة، والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية، والشهيد محمد هشام إسماعيل بنات، والأهرام التجارية بنين بالهرم، وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة.

– ١٨٠ درجة لمدارس منشأة القناطر التجارية المشتركة ومزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، والعياط التجارية المشتركة، والقطوري التجارية المشتركة بمركز العياط، والشهيد عبده مهدي رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية، وأطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل التجارية بأطفيح، وفاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة

– ١٤٠ درجة لمدرسة الباويطي التجارية المشتركة بالواحات البحرية

– ١٩٠ درجة لمدرسة الجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة

– ١٨٠ درجة لمدرسة الصف الفنية المتقدمة بالصف.

– التنسيق للتعليم الفندقي حيث تحدد ٢٣٠ درجة للهرم الفندقية الرسمية

– ٢٠٥ للهرم الفندقية المهنية

– ١٩٠ درجة للشيخ زايد الفنية المتقدمة واكتوبر الفنية المتقدمة بنظام ٣ سنوات .

– نظام الخدمات فقد تحدد ١٦٥ درجة للخدمات الفندقي والصناعي

– ١٤٠ للخدمات التجاري والزراعي بنظام الثلاث سنوات .

تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن

– فني الكترونيات ( ٢٤٠ درجة للقبول )

– فني إداري ( ٢٣٥ درجة للقبول )

– فني تبريد وتكييف ( ٢٣٠ درجة للقبول )

– فني ميكاترونيك سيارات ( ٢٢٥ درجة للقبول )

– فني صيانه واصلاح المعدات الثقيلة والديزل ( ٢٢٥ درجة للقبول )

– فني صيانة وتحكم صناعي ( ٢٢٠ درجة للقبول )

– فني بناء لوحات كهربائية ( ٢٢٠ درجة للقبول )

– فني تركيبات كهربائية تيار خفيف ( ٢٢٠ درجة للقبول )

– فنى صيانة ميكانيكية ( 215 درجة للقبول)

– فنى تشغيل معادن ( 210 درجة للقبول )

– فنى تشغيل ماكينات بلاستيك ( 205 درجة للقبول )

– فنى طباعة ورق ( 200 درجة للقبول )

– فنى صناعات غذائية ( 195 درجة للقبول )

– فنى نجارة أثاث (190 درجة للقبول )

– فنى دهان السيارات ( 185 درجة للقبول )

– فنى إصلاح هياكل السيارات ( 185 درجة للقبول )

– فنى طباعة منسوجات ( 180 درجة للقبول )

– فنى ملابس جاهز ( 180 درجة للقبول ).

– 140 درجة للقبول بمدارس تعليم خاص تجارى وفندقي نظام 3 سنوات.