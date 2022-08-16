تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022 ومؤشرات درجات القبول في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لعلمي وادبي، جميع طلاب المرحلة الثانوية معلقون بإحكام للتنسيق المدرسي المرحلة الثانية 2022، حيث تم الإعلان عن بداية المرحلة القادمة بعد إتمام المرحلة الرئيسية ليلة الاثنين 15/9/2022، حيث سيتم الإعلان عن بداية المرحلة التالية ويقدم لكم موقع العرب اليوم تفاصل التنسيق.

تنسيق الكليات المرحلة الثانية 2022 ومؤشرات درجات القبول في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية لعلمي وادبي

يشعر العديد من الطلاب والطالبات بالقلق في ضوء حقيقة أنهم يجلسون بحماس شديد لإعلان تنسيق المدارس، لتهيئتهم للمرحلة القادة وهي المرحلة الجامعية، سيكون موعد بدء التسجيل لتنسيق المرحلة القادمة بعد وقت قليل من اليوم، وسيتم الإبلاغ عن ذلك من قبل وزير التعليم العالي، حيث أن التنسيق مرتبط بطلب التقدم للجامعات والكليات حسب المعدلات، على افتراض أن مستوى الطلاب مرتفع سيكون التنسيق مرتفعًا ، وإذا لم يكن كذلك سيكون التنسيق منخفضًا.

كيفية التسجيل في تنسيق الكليات

سيكون التسجيل في تنسيق الكليات الكترونيا عبر رابط الوزارة، ونجمله في الخطوات التالية

يجب على الطالب الدخول الى الموقع الرئيسي لطلبات التنسيق عبر الرابط التالي.

يجب على الطالب التسجيل بكلمة المرور واسم المستخدم.

سوف يظهر شاشة للتحقق، يجب اختيار الصور حسب ما هو مطلوب.

سوف يتم الدخول الى موقع التنسيق عبر صفحة جديدة.

يتم التسجيل في التنسيق من خلال الصفحة الجديدة.

كليات التنسيق للمرحلة الثانية

ظهرت العديد من الكليات الاهتمام بموضوع التنسيق وتسابقت بوصول الطالب اليها عبر توفير الخدمات والمنح للطالب ومنها الكليات التالية:

كلية الهندسة.

كلية الحاسبات والمعلومات.

كلية الذكاء الاصطناعي.

كليات الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

كلية التخطيط العمراني.

كلية فنون جميلة عمارة.

كلية الجامعات التكنولوجية.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كلية الالسن.

كلية التربية و الأداب.

كلية الحقوق.

كلية السياحة الفنادق.

كلية الخدمة الاجتماعية .

ينتظر طلاب المرحلة الابتدائية الآن بصرامة للحصول على إعلان النتيجة وهي على موقع التنسيق لمعرفة المدرسة التي تم اختيارهم إليها، لذلك سيرغب الطلاب من الذكور والإناث في معرفة نتائجهم في تنسيق المرحلة الأولية من خلال الموقع الالكتروني الذي اتاحته الوزارة، ويمكن لطلبة المرحلة القادمة التسجيل على هذا الموقع بسهولة.