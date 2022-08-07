تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، قامت كلية الفنون التطبيقية بالإعلان عن أجزاء معينه من اختبارات القدرات التي يتم اجراؤها تحت رعاية الاستاذة الدكتورة ميسون قطب، حيث ان الدكتورة ميسون قطب هي عميدة الكلية، وأوضحت الدكتورة عميدة الكلية ميسون قطب انه سوف تتم اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية على جزئين رئيسين الجزء الأول يكون لقياس المهارات والمعارف الفنية المختلفة، أما الجزء الثاني خاص بقياس المهارات والمعارف النظرية المختلفة للطلبة، وتشمل مجموعه من الاختيارات المتعدده والصحيحه والمعرفيه .
تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
تضمن اختبارات الرسم موضوع واحد فقط، حيث ان الغرض من اختبارات الرسم هي تقييم قدرة الطالب على الرسم في مساحات ثلاثية الأبعاد، ليتم تمثيل وتوجيه أحد الموضوعات ورسمها، والتي تمر في حياته في منظور حر، الى جانب الحاجة
لعرض المهارات الفنية في التعبير الحر ويكون ذلك باستخدام أقلام الرصاص التي لها ظلال، حيث ان هذه الظلال تكون لإظهار المنظور وعناصره باهتمام مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور مع المقدرة العالية على استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.
الشروط الواجبة لاجتياز اختبارات القدرات
حتى يتم اجتياز الطالب لاختبار القدرات يجب أن يحصل الطالب على ستين بالمائة، وإكمال خطوات التسجيل جميعا على أكمل وجه وهي كالتالي:
- يقوم الطالب بإجراء اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق في حلول إحدى عشر أغسطس، حيث ان التاريخ الذي قام مكتب التنسيق بتحديده هو تاريخ ابتداء الامتحان وليس تاريخ انتهاءه.
- يقوم الطالب بعد ذلك بزيارة موقع فرص جامعة حلوان حتى يحصل على كود الدفع الإلكتروني وعند الذهاب إلى موقع الجامعة للحصول على رمز الدفع الالكتروني ، وقد يتأخر ظهور الرمز ايضا إلى حد ما ، حيث انه في هذه الحالة يجب على الطالب الانتظار لمدة أربعة وعشرين ساعة حتى يظهر الرمز.
- يتم دفع المصاريف المنصوص عليها وفق كود الدفع.
- بعد ان يتم سداد كود الدفع الالكتروني يتوجه الطالب الى رابط فرصة جامعة حلوان لمعرفة موعد الامتحان النهائي.