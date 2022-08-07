تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، قامت كلية الفنون التطبيقية بالإعلان عن أجزاء معينه من اختبارات القدرات التي يتم اجراؤها تحت رعاية الاستاذة الدكتورة ميسون قطب، حيث ان الدكتورة ميسون قطب هي عميدة الكلية، وأوضحت الدكتورة عميدة الكلية ميسون قطب انه سوف تتم اختبارات القدرات في كلية الفنون التطبيقية على جزئين رئيسين الجزء الأول يكون لقياس المهارات والمعارف الفنية المختلفة، أما الجزء الثاني خاص بقياس المهارات والمعارف النظرية المختلفة للطلبة، وتشمل مجموعه من الاختيارات المتعدده والصحيحه والمعرفيه .

تنسيق الكليات 2022.. اعرف اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

تضمن اختبارات الرسم موضوع واحد فقط، حيث ان الغرض من اختبارات الرسم هي تقييم قدرة الطالب على الرسم في مساحات ثلاثية الأبعاد، ليتم تمثيل وتوجيه أحد الموضوعات ورسمها، والتي تمر في حياته في منظور حر، الى جانب الحاجة

لعرض المهارات الفنية في التعبير الحر ويكون ذلك باستخدام أقلام الرصاص التي لها ظلال، حيث ان هذه الظلال تكون لإظهار المنظور وعناصره باهتمام مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور مع المقدرة العالية على استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

الشروط الواجبة لاجتياز اختبارات القدرات

حتى يتم اجتياز الطالب لاختبار القدرات يجب أن يحصل الطالب على ستين بالمائة، وإكمال خطوات التسجيل جميعا على أكمل وجه وهي كالتالي: