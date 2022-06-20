تنسيق المدارس الدولية للتكنولوجيا 2023 شروط التقديم فى المدرسة وماهو الحد الادنى للقبول المتوقع

المدارس الدولية لتنسيق التكنولوجيا 2023 يعمل مدرس التكنولوجيا الدولي على قدم وساق من أجل الاستعداد لاستقبال الدفعة الجديدة من الطلاب التحضيريين الذين سيتم قبولهم. ومن المنتظر الإعلان عن تنسيق مدارس GIT الدولية بعد اجتماع وزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني مع إدارة المدرسة من أجل تحديد شروط القبول للدفعة الجديدة. حسب الاحتياجات الخاصة لسوق العمل المصري.

المدارس الدولية لتنسيق التكنولوجيا

وفي سياق متصل ، أعلنت مصادر تعليمية موثوقة تتعلق بقطاع التعليم الفني ، أن الطلبات الواردة من طلاب المرحلة الإعدادية للالتحاق بهذه المدارس بلغت 42 ألف طلب ، وتمت الموافقة على 3800 طالب فقط حتى الآن. جدير بالذكر أن الطالب يجب أن يحصل على ما يصل إلى 75 بالمائة من الدرجات موزعة على أكثر من 38 مدرسة تعمل بالشراكة مع كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

شروط الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

ومن الشروط المهمة التي جاءت لدخول تلك المدرسة والتي حددتها وزارة التربية والتعليم المصرية ما يلي: –

يجب على المتقدم الحصول على درجة 240 من مجموعة الشهادة الإعدادية يتم تقديم الطلب على الموقع الرسمي للوزارة في قطاع التعليم الفني أن يجتاز الطالب جميع اختبارات القبول في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والحوسبة أن يجتاز الطالب الفحص الطبي المخصص للمدرسة بالإضافة إلى المقابلة الشخصية

التطورات التي حققتها الوزارة في المدرسة الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

تم تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع التطورات في سوق العمل في مختلف مجالات الدراسة

تم إدخال جميع الأدوات والأجهزة الحديثة للاستخدام المدرسي

أصبحت المدرسة واحدة من أفضل البدائل للمدرسة الثانوية

تشجع المدرسة الطلاب على الاستثمار في التعليم والتطوير المستمر

ما نوع العمل الذي يمكن القيام به بعد التخرج؟

يستطيع خريجو المدارس العمل بعد انتهاء فترة الدراسة التي حددت بثلاث سنوات أكاديمية ، حيث يتم تخريج دفعات من الطلاب لديهم القدرة على العمل في كافة المجالات الفنية المتعلقة بمجالات الدراسة.