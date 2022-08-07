تنسيق المرحلة الاولي علمي رياضة 2021، بسبب اقتراب نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الفين واثنان وعشرين ميلادية، واستعداد الجامعات المختلفة لاستقبال العام الدراسي التعليمي الجديد الفين واثنان وعشرين _ الفين وثلاثة وعشرين ميلادية، حيث ان الدكتور خالد عبد الغافر وزير التربية والتعليم العالي قد أعلن عن انه النسبة لهذا العام الميلادي الفين واثنين وعشرين هي ثمانية وثمانين بالمائة لطلاب علمي علوم،حيث ظهرت نسب الحد الأدنى لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات للعام الفين وواحد وعشرين ميلادية بالنسبة ثمانين بالمائة، أما بالنسبة لشعبة الأدبي فقد كانت النسبة خمسة وستين بالمائة .

تنسيق علمي رياضة العام الماضي 2021

جاء الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة في تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي التعليمي للعام الميلادي الفين واثنين وعشرين ميلادية، حيث ان الدكتور خالد عبد الغافر وزير التربية والتعليم العالي قد أعلن عن ان نسبة ثمانية وثمانين بالمائة لطلاب علمي علوم،حيث انه ظهرت نسب الحد الأدنى لطلبة الثانوية العامة شعبة علمي رياضة في تنسيق الجامعات للعام الفين وواحد وعشرين ميلادية بالنسبة ثمانين بالمائة، أما بالنسبة لشعبة الأدبي فقد كانت النسبة خمسة وستين بالمائة .

كليات علمي رياضه المرحلة الأولى

لقد شملت كلية علمي رياضه في المرحلة الأولى قائمة تحتوي على مجموعة من الكليات في المرحلة الأولى من العام الفين وواحد وعشرين ميلادية، ومن هذه الكليات بترتيب المجموع من الأعلى إلى الأقل على النحو التالي:

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس.

كلية هندسة جامعة القاهرة.

كلية هندسة جامعة المنصورة.

كلية هندسة جامعة دمياط.

كلية هندسة جامعة عين شمس.

كلية هندسة جامعة الإسكندرية.

كلية هندسة جامعة طنطا.

كلية هندسة جامعة كفر الشيخ.

كلية هندسة جامعة الزقازيق.

كلية هندسة جامعة المنوفية

كلية هندسة جامعة قناة السويس.

كلية هندسة جامعة بورسعيد.

كلية هندسة جامعة حلوان.

كلية هندسة جامعة بنها.

كلية هندسة جامعة السويس.

كلية هندسة جامعة بنها في شبرا.

كلية هندسة جامعة سوهاج.

إلى هنا اعزائي القراء نكون قد انتهينا من كتابة مقالنا الخاص والذي يتعلق ب تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة.