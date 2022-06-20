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تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 الموعد وكيفية التقديم بالإسكندرية

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تم فتح باب القبول في السنة الأولى من المرحلة الثانوية بالتنسيق مع جامعة فاروس 2022-2023 لحاملي الشهادات الثانوية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية ، تاريخ وكيفية التقديم من ضمن التفاصيل التي تحددها إدارة الجامعة للانضمام إلى كلياتها.

أعلنت الجامعة عن شرط القبول الأدنى لتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 لجميع الكليات والحد الأدنى للقبول لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

تنسيق جامعة فاروس 2022-2023

كان الحد الأدنى للقبول في الجامعة حسب تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 للشهادات المعادلة العربية والأجنبية على النحو التالي:

  • كلية الهندسة: 70٪.
  • كلية طب الأسنان: 85٪
  • كلية الصيدلة: 75٪.
  • كلية العلاج الطبيعي: 80٪.
  • كلية اللغات والترجمة: 60٪.
  • كلية الإعلام وفنون الاتصال: 60٪.
  • كلية الفنون والتصميم: 60٪.
  • كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 65٪.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 60٪.
  • كلية العلوم المالية والإدارية: 60٪.
  • كلية السياحة وإدارة الفنادق: 60٪.
  • كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 60٪.

آخر موعد لتقديم الطلبات لجامعة فاروس 2022-2023

ضمن تفاصيل تنسيق الكليات ، حددت إدارة الجامعة موعد التقديم إلى جامعة فاروس 2022-2023 للفصل الدراسي الأول لحملة حاملي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي الماضي.

وتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 مفتوح لتقديم الطلبات ابتداء من يوم السبت 18 يونيو للثانوية وما يعادلها حسب الحد الأدنى للقبول في العام الدراسي الماضي.

وفتح باب التنسيق لجامعة فاروس 2022-2023 لخريجي الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للعام الدراسي الحالي ، ويتم القبول في كليات الجامعة بأسبقية الحضور في مقر الجامعة.

التقديم إلى جامعة فاروس بالإسكندرية

أوضحت الإدارة كيفية التقديم في جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 حسب تنسيق الجامعة الموضح أعلاه والذي يتم بالتوجه إلى مقرها الرئيسي بمنطقة سموحة بالإسكندرية يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً.

الكليات المتوفرة في جامعة فاروس

الكليات المتوفرة في جامعة فاروس هي:

  • كلية الهندسة.
  • كلية طب الأسنان.
  • كلية الصيدلة.
  • مدرسة العلاج الطبيعي.
  • كلية اللغات والترجمة.
  • كلية الإعلام وفنون الاتصال.
  • كلية الفنون والتصميم.
  • كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
  • كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
  • كلية العلوم المالية والإدارية.
  • كلية السياحة وإدارة الفنادق.
  • كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية.

اشترطت الجامعة الحصول على الحد الأدنى من شروط القبول وفق تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 المعلن كشرط للقبول فيها.

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