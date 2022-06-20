تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 الموعد وكيفية التقديم بالإسكندرية

تم فتح باب القبول في السنة الأولى من المرحلة الثانوية بالتنسيق مع جامعة فاروس 2022-2023 لحاملي الشهادات الثانوية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية ، تاريخ وكيفية التقديم من ضمن التفاصيل التي تحددها إدارة الجامعة للانضمام إلى كلياتها.

أعلنت الجامعة عن شرط القبول الأدنى لتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 لجميع الكليات والحد الأدنى للقبول لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

تنسيق جامعة فاروس 2022-2023

كان الحد الأدنى للقبول في الجامعة حسب تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 للشهادات المعادلة العربية والأجنبية على النحو التالي:

كلية الهندسة: 70٪.

كلية طب الأسنان: 85٪

كلية الصيدلة: 75٪.

كلية العلاج الطبيعي: 80٪.

كلية اللغات والترجمة: 60٪.

كلية الإعلام وفنون الاتصال: 60٪.

كلية الفنون والتصميم: 60٪.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 65٪.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 60٪.

كلية العلوم المالية والإدارية: 60٪.

كلية السياحة وإدارة الفنادق: 60٪.

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 60٪.

آخر موعد لتقديم الطلبات لجامعة فاروس 2022-2023

ضمن تفاصيل تنسيق الكليات ، حددت إدارة الجامعة موعد التقديم إلى جامعة فاروس 2022-2023 للفصل الدراسي الأول لحملة حاملي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي الماضي.

وتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 مفتوح لتقديم الطلبات ابتداء من يوم السبت 18 يونيو للثانوية وما يعادلها حسب الحد الأدنى للقبول في العام الدراسي الماضي.

وفتح باب التنسيق لجامعة فاروس 2022-2023 لخريجي الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للعام الدراسي الحالي ، ويتم القبول في كليات الجامعة بأسبقية الحضور في مقر الجامعة.

التقديم إلى جامعة فاروس بالإسكندرية

أوضحت الإدارة كيفية التقديم في جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 حسب تنسيق الجامعة الموضح أعلاه والذي يتم بالتوجه إلى مقرها الرئيسي بمنطقة سموحة بالإسكندرية يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً.

الكليات المتوفرة في جامعة فاروس

الكليات المتوفرة في جامعة فاروس هي:

كلية الهندسة.

كلية طب الأسنان.

كلية الصيدلة.

مدرسة العلاج الطبيعي.

كلية اللغات والترجمة.

كلية الإعلام وفنون الاتصال.

كلية الفنون والتصميم.

كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

كلية العلوم المالية والإدارية.

كلية السياحة وإدارة الفنادق.

كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية.

اشترطت الجامعة الحصول على الحد الأدنى من شروط القبول وفق تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 المعلن كشرط للقبول فيها.

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