تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 الموعد وكيفية التقديم بالإسكندرية

تم فتح باب القبول في السنة الأولى من المرحلة الثانوية بالتنسيق مع جامعة فاروس 2022-2023 لحاملي الشهادات الثانوية وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية ، تاريخ وكيفية التقديم من ضمن التفاصيل التي تحددها إدارة الجامعة للانضمام إلى كلياتها.
أعلنت الجامعة عن شرط القبول الأدنى لتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 لجميع الكليات والحد الأدنى للقبول لحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
تنسيق جامعة فاروس 2022-2023
كان الحد الأدنى للقبول في الجامعة حسب تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 للشهادات المعادلة العربية والأجنبية على النحو التالي:
- كلية الهندسة: 70٪.
- كلية طب الأسنان: 85٪
- كلية الصيدلة: 75٪.
- كلية العلاج الطبيعي: 80٪.
- كلية اللغات والترجمة: 60٪.
- كلية الإعلام وفنون الاتصال: 60٪.
- كلية الفنون والتصميم: 60٪.
- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي: 65٪.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 60٪.
- كلية العلوم المالية والإدارية: 60٪.
- كلية السياحة وإدارة الفنادق: 60٪.
- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية: 60٪.
آخر موعد لتقديم الطلبات لجامعة فاروس 2022-2023
ضمن تفاصيل تنسيق الكليات ، حددت إدارة الجامعة موعد التقديم إلى جامعة فاروس 2022-2023 للفصل الدراسي الأول لحملة حاملي شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة للعام الدراسي الماضي.
وتنسيق جامعة فاروس 2022-2023 مفتوح لتقديم الطلبات ابتداء من يوم السبت 18 يونيو للثانوية وما يعادلها حسب الحد الأدنى للقبول في العام الدراسي الماضي.
وفتح باب التنسيق لجامعة فاروس 2022-2023 لخريجي الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للعام الدراسي الحالي ، ويتم القبول في كليات الجامعة بأسبقية الحضور في مقر الجامعة.
التقديم إلى جامعة فاروس بالإسكندرية
أوضحت الإدارة كيفية التقديم في جامعة فاروس بالإسكندرية 2022-2023 حسب تنسيق الجامعة الموضح أعلاه والذي يتم بالتوجه إلى مقرها الرئيسي بمنطقة سموحة بالإسكندرية يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 3 عصراً.
الكليات المتوفرة في جامعة فاروس
الكليات المتوفرة في جامعة فاروس هي:
- كلية الهندسة.
- كلية طب الأسنان.
- كلية الصيدلة.
- مدرسة العلاج الطبيعي.
- كلية اللغات والترجمة.
- كلية الإعلام وفنون الاتصال.
- كلية الفنون والتصميم.
- كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
- كلية العلوم المالية والإدارية.
- كلية السياحة وإدارة الفنادق.
- كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية.
اشترطت الجامعة الحصول على الحد الأدنى من شروط القبول وفق تنسيق جامعة فاروس 2022-2023 المعلن كشرط للقبول فيها.
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