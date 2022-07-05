تنسيق كامل بين الحرس الوطني والمدني لتنفيذ خطط الطوارئ

أكد المقدم محمد العمري المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، وجود تنسيق كامل مع الدفاع المدني بخصوص خطط الطوارئ.

التنسيق الكامل

وقال العمري خلال لقائه بقناة العربية التنسيق يشمل الحوادث العرضية والصناعية مع كافة العصابات والاستعداد لدعم جميع القوات، موضحا أن تجهيز القوات بدأ من نهاية موسم الحج العام الماضي.

خدمات الحرس الوطني

وأشار إلى أن الحرس الوطني يقدم خدمات أمنية وصحية وتنظيمية في المشاعر المقدسة والحرم المكي والمدينة المنورة، حيث يتم التجمع عبر طرق معتمدة وخطط أمنية مخصصة على الطرق المؤدية إلى الجمرات والساحات الشمالية. . المسجد الحرام.