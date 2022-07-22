تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2022.. تعرف الان على اسماء الكليات والمعاهد المتاحه لطلاب الدبلومات الفنية

نحن نقدم لك كل شيء التنسيق الجامعي بالنسبة للدبلومات الفنية 2022، والتي يجب أن تكون معروفة للانضمام إلى الكليات والمعاهد العليا فِيْ مصر، نذكر أيضًا فِيْ هذه المقالة تنسيقات الدبلومات الفنية للعام الحالي 2022 لجميع التخصصات المتعددة بما فِيْ ذلك الزراعة والصناعية والتجارية والفندقية. ، حيث نقوم بفصل جميع المعلومات والتفاصيل المهمة فِيْ الأسطر القليلة القادمة.

تنسيق مدارس الدبلومات الفنية 2022

وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، فِيْما يتعلق بالطلاب الحاصلين على درجات فنية فِيْ فئة 3 و 5 سنوات، فِيْ جميع الوَظْائِفْ الفنية المتاحة حاليًا، وهِيْ صناعية وزراعية وتجارية وفندقية، بإجمالي لا تقل عن 70٪ كحد أدنى فِيْ شهادة الدبلوم من العدد الإجمالي، ويمكن للطلاب القيام بعمل معادلة يمكنهم بعد ذلك الالتحاق بكلية الهندسة أو الكليات الأخرى إذا كنت ترغب فِيْ ذلك.

وبخصوص تنسيق دورات الدبلوم الفني لعام 2022 فهِيْ كالتالي

معهد التبادل السياحي والفندقي بالإسكندرية 88.77.2007

معهد دراسات جودة السياحة والفنادق بالجيزة 85.08.2022

الجامعة العمالية قسم الضيافة مدينة نصر 83.85.

معهد السياحة والفنادق 6 أكتوبر 82.98.

معهد السياحة والفنادق بالمريوطية الهرم 81.92.

معهد الألسن العالى قسم السياحة والفنادق مدينة نصر 81.05.

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر 78.59.

معهد الغردقة للسياحة والفنادق 72.56.

أما بالنسبة لأسماء الكليات والمعاهد المتاحة حاليا لطلبة الدبلوم الفني خريجي عام 2022

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا.

كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي جامعة حَلْوان.

المعهد التكنولوجي العالي العاشر من رمضان.

المعهد العالى للهندسة بكفر الشيخ

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمحافظة الأقصر

المعهد العالي للهندسة 15 مايو.

معهد الهندسة والتكنولوجيا العبور، المعهد الهندسي للأهرامات، سيوداد 6 دي أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة بمدينة 6 أكتوبر.

المعهد العالي للهندسة الحديثة بالمرج.

كلية التربية والتكنولوجيا الصناعية بسوهاج.

المعهد العالي لقناة السويس.

كليات الاقتصاد المنزلي.

معهد الوادي الهندسي بالقليوبية.

المعهد العالي للهندسة بالمنوفِيْة.

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية بالشرق.

بعد الانتهاء من الدراسة فِيْ المعهد الذي يرغب فِيْ الالتحاق به، يمكن للطالب عمل معادلة لإكَمْال دراسته فِيْ إحدى الجامعات التي يرغب فِيْ الالتحاق بها بعد تخرجه من المعهد الذي يدرس فِيْه، مع العلم أن سنوات الدراسة فِيْها تتراوح المعاهد من سنتين إلى خمس سنوات.