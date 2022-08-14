تنسيق كلية التمريض 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق، يسعى الطلاب الناجحون في الثانوية العامة في هذه الأوقات البحث عن تنسيق كلية التمريض 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق، للالتحاق في كليات التمريض المنتشرة في البلاد، ومن خلال مقالنا في العرب اليوم سوف نضع لكم تنسيق كلية التمريض 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق، تابعونا.

تنسيق كلية التمريض 2022

تعتبر مهنة التمريض من المهن التي لها أهمية كبيرة في المجتمع من حولنا فهذه المهنة النبيلة تطورت كثيرا في السنوات الماضية، وتعتبر التمريض هي حلقة الوصل في المجال الطبي و الممر الآمن لسلامة المرضى حيث يقدم الخدمات الطبية والنفسية للمريض فهي توفر فرص عمل لخريجي التمريض بعد التخرج سواء محليا أو دوليا أصبحت كلية التمريض حلما للعديد من طلاب العلوم الثانوية وأولياء أمورهم، وتعتبر كلية التمريض من الكليات التي تتطلب إجراء اختبار الكفاءة للالتحاق بالكلية،

وهناك يومين لإجراء اختبارات الكفاءة للتمريض قبل إغلاق الموقع وعدم القدرة على التسجيل في اختبار القدرات، فهذا الاختبار يحدث معرفة خصوصيات التنسيق بين كليات التمريض 2022 ومقارنتها بالعام الماضي، والتسجيل في كلية التمريض يجب الحصول على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية للعلوم أو شهادة مشابهة، ونجد هذا العام نسبة النجاح ترتفع 2٪ عن العام الماضي في الشعبة العلمية للعلوم لتصل إلى 78٪ هذا العام، ويقول وزير التعليم العام إن 70٪ و75٪ و80٪ هي نسب جيدة جدا.

تنسيق كلية التمريض 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق

تزداد نسب النجاح في الثانوية العامة عاما بعد عام، ووضعت كليات التمريض التنسيق الخاص بالكلية للعام الحالي 2022، وهذا التنسيق هو كالتالي:

القاهرة للتمريض: 284 (65.36٪).

تمريض عين شمس: 268 (65.36٪).

حلوان للتمريض: 256 (62.43٪).

الإسكندرية للتمريض: 272 (66.34٪).

تمريض المنصورة: 339 (82.68٪).

طنطا للتمريض: 338 (82.43٪)

وتشمل هذه التنسيقات جامعات التمريض في مصر بالاضافة الى أنه جامعة عين شمس تكون في مقدمة الجامعات، ثم تليها الإسكندرية والقاهرة والمنصورة تليها أسيوط وجامعة الزقازيق.

وصلنا واياكم الى ختام مقالنا لهذا اليوم الذي تحدثنا فيه عن تنسيق كلية التمريض 2022 لطلاب الثانوية العامة ومؤشرات التنسيق، وذكرنا لكم نسبة التنسيق بشكل كامل.