تنسيق كلية الطب 2022 للقبول بالجامعات، في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي عقد من خلاله مؤتمر صحفي يوم غدًا الأربعاء للإعلان نتائج التنسيق المرحلة الأولى في طلبة الكليات العلمية ومن هذه التنسيقات تنسيق كلية الطب لعام 2020م، وباقي الكليات الصحية المتعلقة بالشعبة الطبية وشعبة الرياضة والادب، وفقا لإحصائية من وزاره التربية والتعليم وذلك نظرا لارتفاع نسبه النجاح في هذا العام الى السبعين في المئة لذلك كان لابد من التنسيق من قبل الوزارة لرفع معدلات التنسيق الى ما فوق ال 91%.

تنسيق كليات الطب 2022 مصر

تم اصدار كافة التنسيقات بكافة الكليات، سيتم ذكر كافة التنسيقات في نقاط كالتالي:

كلية الطب في جامعة القاهرة 380 درجة.

كلية الطب جامعة المنصورة 386.0 درجة.

كلية الطب جامعة طنطا 381.0 درجة.

كلية الطب جامعة الزقازيق 382.0 درجة.

كلية الطب جامعة كفر الشيخ 381.0 درجة.

كلية الطب جامعة بور سعيد 379.0 درجة.

كلية الطب جامعة عين شمس 378.0 درجة.

كلية طب أسنان جامعة المنصورة 378.0 درجة.

تنسيق كليات الطب في مصر

كلية الطب فاقوس 378.0 درجة.

كلية الطب جامعة المنوفية بشبين الكوم 378.0 درجة.

كلية الطب جامعة بنها 377.0 درجة.

كلية طب أسنان جامعة المنوفية 376.0 درجة.

كلية الطب جامعة جنوب الوادي 376.0 درجة.

كلية الطب جامعة حلوان 376.0 درجة.

كلية الطب جامعة سوهاج 375.0 درجة.

كلية الطب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 درجة.

كلية الطب جامعة السويس 374.0 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الزقازيق 374.0 درجة.

كلية الطب جامعة الفيوم 374.0 درجة.

كلية طب أسنان جامعة طنطا 374.0 درجة.

كلية طب أسنان جامعة الإسكندرية 373.5 درج.

وبذكر العديد من الكليات التي تتفوت في طلبات التنسيق الخاصة بها فقد تم اجمال التنسيقات المهمة من خلال موع العرب اليوم.

تنسيق كلية الطب 2022 للقبول بالجامعات

يستعد الطلب الثانوية العامة لبدء مرحله التنسيق للجامعات التي ستبدأ يوم الخميس في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري، حيث يشغل التنسيق العام لكلية الطب الاهتمام الكير من الطلبة في الفرع العلمي وخاصة الطلبة الذين حملوا طموح الدخول الى كلية الطب، وكان للوزارة الدور الكبير في اتاحة الفرصة لأصحاب الامتياز للحصول على التخصص الذي يطمحون به خلال مسيرة حياتهم.

جاء هذا التنسيق لطلبة كليات الطب بعد اعلان نتائج الثانوية العامة وكشف الدرجات العامة لطلبة الثانوية العامة وبه تم رفع التنسيق لهذا العام وذلك بسبب الارتفاع في نسبة الدرجات للطلبة عن الاعوام السابقة في المرحلة العلمية.