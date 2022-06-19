تنسيق مدارس وي للاتصالات WE 2022 بعد الاعدادية ماهى شروط والاوراق المطلوبة للتقديم

تعتبر مدارس WE للتواصل بعد المدرسة الإعدادية من المدارس المهمة التي يرغب العديد من الطلاب بعد انتهاء شهادة المدرسة الإعدادية في الالتحاق بها لتكون خيارًا أفضل للالتحاق بالمدرسة الثانوية ، ولهذا يرغب الطلاب في معرفة تفاصيل المدرسة وفترة دراستها وتفاصيل أخرى سنعمل على توضيحها من خلال موضوعنا والسطور التالية
شروط القبول في مدارس Wie Technology بعد المدرسة الإعدادية
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بتلك المدرسة وهي كالتالي: –
- أن يكون الطالب مصري الجنسية وكذلك ولي الأمر
- يجب أن يكون الطالب مقيمًا حصريًا في القاهرة والجيزة والقليوبية ، بدرجة لا تقل عن 250 درجة أو أعلى.
- تجرى المقابلات الشخصية لكل طالب بهدف تحديد مهارة كل طالب ويجب ان يكون من الطلاب الحاصلين على المرحلة الاعدادية 2022
- أن يكون خالياً من الأمراض المعدية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة
أين مدارس WE للاتصالات
وبالحديث عن موقع المدرسة لابد أن تعلم أن أول مقر تم إنشاؤه بمدينة نصر بالقاهرة الكبرى ، ويعتبر المقر الوحيد للمدرسة حتى الآن ، منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية إطلاق المدرسة منذ سنوات وهي تعتبر من اهم المدارس في الوقت الحاضر والتي تختص بتدريس تقنيات الاتصال وبالتالي يزيد تنسيقها عن الثانوية العامة ولهذا سنعمل على توضيح كافة الاجراءات والمستندات التي يجب توفيرها لإعداد ملف التسجيل لمدارس وي للاتصالات للعام الدراسي 2022-2023
المستندات المطلوبة للتقدم إلى Wee School of Applied Technology
يجب على كل شخص يرغب في التقدم لها تحضير المستندات المطلوبة من أجل التقديم في المدرسة ، وهي كالتالي: –
- تقديم استمارة نجاح لاستكمال مرحلة التعليم الأساسي للعام 2021-2022
- تقديم إفادة نجاح معتمدة من إدارة الاتصالات التعليمية بالمدرسة
- نسخة طبق الأصل من شهادة الميلاد
- نسخة من الكشف الطبي من التأمين الصحي
- عدد 2 صورة شخصية للطالب
- اكتب طلبًا للقبول واكتب جميع المعلومات حول التطبيق
- صورة من بطاقة ولي الأمر.
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