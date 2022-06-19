تنسيق مدارس وي للاتصالات WE 2022 بعد الاعدادية ماهى شروط والاوراق المطلوبة للتقديم

تعتبر مدارس WE للتواصل بعد المدرسة الإعدادية من المدارس المهمة التي يرغب العديد من الطلاب بعد انتهاء شهادة المدرسة الإعدادية في الالتحاق بها لتكون خيارًا أفضل للالتحاق بالمدرسة الثانوية ، ولهذا يرغب الطلاب في معرفة تفاصيل المدرسة وفترة دراستها وتفاصيل أخرى سنعمل على توضيحها من خلال موضوعنا والسطور التالية

شروط القبول في مدارس Wie Technology بعد المدرسة الإعدادية

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بتلك المدرسة وهي كالتالي: –

أن يكون الطالب مصري الجنسية وكذلك ولي الأمر يجب أن يكون الطالب مقيمًا حصريًا في القاهرة والجيزة والقليوبية ، بدرجة لا تقل عن 250 درجة أو أعلى. تجرى المقابلات الشخصية لكل طالب بهدف تحديد مهارة كل طالب ويجب ان يكون من الطلاب الحاصلين على المرحلة الاعدادية 2022 أن يكون خالياً من الأمراض المعدية وأن لا يقل عمره عن 18 سنة

أين مدارس WE للاتصالات

وبالحديث عن موقع المدرسة لابد أن تعلم أن أول مقر تم إنشاؤه بمدينة نصر بالقاهرة الكبرى ، ويعتبر المقر الوحيد للمدرسة حتى الآن ، منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية إطلاق المدرسة منذ سنوات وهي تعتبر من اهم المدارس في الوقت الحاضر والتي تختص بتدريس تقنيات الاتصال وبالتالي يزيد تنسيقها عن الثانوية العامة ولهذا سنعمل على توضيح كافة الاجراءات والمستندات التي يجب توفيرها لإعداد ملف التسجيل لمدارس وي للاتصالات للعام الدراسي 2022-2023

المستندات المطلوبة للتقدم إلى Wee School of Applied Technology

يجب على كل شخص يرغب في التقدم لها تحضير المستندات المطلوبة من أجل التقديم في المدرسة ، وهي كالتالي: –