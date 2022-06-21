تنسيق مدرسة التمريض بمستشفى الصحة النفسية في العباسية بنين وشروط مواعيد التقديم

أعلنت إدارة المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية للبنين عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لطلبة محافظة القاهرة فقط.

شروط التقديم على كلية التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية

من شروط الالتحاق بكلية التمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية أن يكون الطالب ذكرًا من محافظة القاهرة وأن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية.

أن لا يزيد عمر الطالب عن 18 سنة ولا يقل عن 15 سنة.

مواعيد التقديم لمدرسة التمريض بالعباسية للبنين

يبدأ التقديم على المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية للبنين يوم الأحد الموافق 19 يونيو 2022.

يتم استلام الأوراق المطلوبة للطلاب من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر مساءا.

يحضر الطالب أوراقه للتقديم في المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية للبنين ، ولا يحق له استرجاع نسخ الأوراق في حالة عدم القبول.

المستندات المطلوبة هي:

صورة من الشهادة الاعدادية – نسخة من بيان النجاح بالدرجات للصف الثالث الاعدادي – صورة من افادة النجاح من الصف الاول الى الثاني الاعدادي بمحافظة القاهرة او صورة من الاب او بطاقة الأم مؤرخة بعد عامين من محافظة القاهرة أو شهادة ميلاد الطالب من محافظة القاهرة – صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر حديث – صورة حسن السيرة والسلوك – 6 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب في أرباع على الكمبيوتر – ملف بلاستيكي به اسم الطالب ومجموع الإدارة التربوية ورقم الهاتف.

تنسيق مدرسة العباسية للتمريض 2022 بنين

حددت المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية للبنين تنسيق قبول الطلاب في العام الدراسي الجديد بحد أدنى 240 درجة.

حذرت المدرسة من التعامل مع أي شخص خارج المدرسة ، وأدت إلى أن يكون التفاعل من خلال المدرسة فقط ، وسيتم فحص الأوراق واستبعاد الطالب إذا ثبت أن الأوراق المقدمة غير صحيحة.