تنسيق مدرسة التمريض معهد ناصر 2022 ومكان شروط التقديم للطالبات

كشف معهد ناصر عن تنسيق المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى معهد ناصر لقبول الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022-2023 والذي ننشره لكم في السطور التالية.

مدرسة التمريض بمستشفى معهد ناصر

أعلنت المدرسة تفاصيل التقديم إلى المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى معهد ناصر ، وعلى المستوفين للشروط التوجه إلى مستشفى الهرم للتقدم هناك ، وتقبل المدرسة الطالبات فقط.

من شروط التقديم على المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمستشفى معهد ناصر أن يكون الطالب من محافظة القاهرة وحاصل على الشهادة الإعدادية منها.

أن يكون الطالب مصري الجنسية ، وأب وأم مصريين ، من أبناء القاهرة ، من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث المتوسط.

من شروط التقديم على المدرسة الثانوية الفنية للتمريض في مستشفى معهد ناصر أن يكون عمر الطالب 15 سنة على الأقل في 1 أكتوبر 2022.

وأن تكون غير متزوجة ، ولا يسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة ، وأن تكون خالية من الأمراض أو العيوب الجسدية ، ولا يجوز نقلها من محافظة القاهرة خلال فترة الدراسة.

يجب أن تكون مخارج حروف الطالب سليمة ، وأن يكون لها وزن مناسب للطول ، وأن تكون هادئة في النظر.

تنسيق مدرسة التمريض بمعهد ناصر 2022

وحدد المستشفى تنسيق معهد ناصر لمدرسة التمريض 2022 بحد ادنى 257 درجة.

أن يجتاز الطالب الاختبارات سواء القدرات ، واللغة الإنجليزية ، واللغة العربية ، والحاسوب ، والفحص الطبي ، وفحص الجسم.

لا تعتبر الطالبة مقبولة في المدرسة حتى تنجح في جميع الاختبارات.