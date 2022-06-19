تنسيق مدرسة الضبعة النووية 2022 كيفية التسجيل الالكترونى فى المدرسة وماهى الاوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

تنسيق مدرسة الضبعة النووية تعتبر معلمة الضبعة النووية من المدارس التي أصبحت شغفًا كبيرًا لدى طلاب المرحلة الإعدادية للانضمام إلى فصولها من أجل الفوز بموعد في مفاعل الضبعة النووي للأغراض السلمية ، والذي تم إنشاؤه منذ سنوات ، والعمل جارية لاستكمال جميع إجراءاتها إلى جانب أعداد الكوادر المصرية القادرة على إدارة المفاعل وفق أحدث التقنيات المعمول بها في هذا المجال ، حيث تحمل المدرسة فكرًا جديدًا وعبورًا إلى المستقبل ، حيث أن أحد أهدافها هو لدمج الطالب في سوق العمل.

شروط القبول بمدرسة الضبعة النووية

تعتبر مدرسة الضبعة النوايا من البدائل المتميزة للمدرسة الثانوية العامة ، حيث لا تقبل إلا المتفوقين في المدرسة الإعدادية ، بالإضافة إلى وجود بعض الشروط التي يجب على كل طالب يرغب الالتحاق بها أن يستوفيها. تلك الشروط.

يجب أن يكون الطالب المتقدم للمدرسة حاصلاً على المرحلة الإعدادية 2022 حققوا ما يصل إلى 90٪ من تركيبة العلوم واللغة الإنجليزية أن يكون الطالب حاصل على الجنسية المصرية فقط يجب على الطالب اجتياز اختبارات القدرات التي تحددها المدرسة بجانب اختبارات الحوسبة أن يكون ولي الطالب مصري المولد وليس بالتجنس ولا يحمل جنسية أجنبية أو عربية أخرى. يجب على ولي الأمر دفع جميع الرسوم المدرسية في وقت القبول بالكامل.

المستندات المطلوبة للتقدم إلى المدرسة

والجدير بالذكر أن هناك بعض الأوراق التي يجب تقديمها عند التسجيل في المدرسة ، ومن بين تلك المستندات والأوراق ما يلي:

عدد 1 صورة شخصية حديثة للطالب مقاس 4 * 6

تقديم شهادة الميلاد الأصلية مع صورة طبق الأصل منها

إحضار الشهادة الإعدادية الأصلية مع صورة طبق الأصل منها

إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك من المدرسة الإعدادية

إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الوصي على مقدم الطلب.

من المعروف أن المدرسة لا تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات أقل من 250. في السنوات الماضية ، قبلت المدرسة الطلاب بدءًا من مجموعة من 250 درجة وما فوق ، والمدرسة لا تقبل سوى الطلاب الذكور ، بسبب طبيعة المدرسة وموقعها في مدينة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.