تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية الرسمي وموعد التقديم

بالتنسيق مع مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية ، ننشرها لكم في السطور التالية ، بعد أن أعلنتها المدرسة رسميًا للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يرغب العديد من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في معرفة المزيد من التفاصيل حول مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية ، والتي ننشرها لكم في السطور التالية.

يقع التنسيق المدرسي للهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية بمصر الجديدة الكيلو 17 طريق القاهرة السويس والفرع الثاني بحلوان بالقاهرة.

شروط الالتحاق بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع

للانضمام إلى الهيئة العربية للتصنيع شروط عديدة ، وهي:

أن لا يزيد عمر الطالب عن 17 سنة بداية أكتوبر 2022.

يجب أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الإعدادية في نفس العام.

أن يكون الطالب من سكان القاهرة التي تتبع مدرستها تلك الأقسام التعليمية:

النزهة التعليمية / مصر الجديدة / الزيتون / مدينة نصر / حلوان.

تنسيق الهيئة العربية للتصنيع

تم تحديد تنسيق مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية لقبول الطلاب وهي 240 درجة.

كشفت المدرسة عن موعد التقديم للالتحاق ، على أن يكون بعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2022 ، على أن يتبعها رابط التسجيل الإلكتروني.

تقدم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية مزايا عديدة من أبرزها حصول الطالب على دبلوم فني ثانوي وتعليم مزدوج وشهادة خبرة من الهيئة العربية للتصنيع.

الدرس 6 أيام و 4 أيام عملي و 2 يوم نظري ويتم تدريب الطالب على أيدي خبراء تقنيين متخصصين على أحدث الأجهزة.