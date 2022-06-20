تنسيق مدرسة دار الشفاء للتمريض الثانوية 2022 وشروط التقديم ومواعيده للطالبات

كشف مستشفى دار الشفاء عن تنسيق مدرسة دار الشفاء الثانوية للتمريض 2022 شروط ومواعيد التقديم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 لمن حصل على الشهادة الإعدادية.

مدرسة دار الشفاء الثانوية للتمريض

أن يكون الطالب من محافظة القاهرة وأن يكون قد درس في جميع سنوات النقل من الصف الأول إلى المدرسة الإعدادية الثالثة بالمحافظة.

يجب أن يكون عمر الطالب 15 سنة على الأقل في 1 أكتوبر 2022 ، أن يكون مصريًا ، حسن السيرة والسلوك ، وألا يكون متزوجًا أو يتزوج مرة أخرى خلال فترة الدراسة.

ومن شروط الثانوية العامة عدم انتقال الطالب من القاهرة إلى محافظة أخرى خلال فترة الدراسة.

يجب أن تجتاز جميع اختبارات القبول باللغتين العربية والإنجليزية والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلي واكتشاف الفحص الطبي وفحص الهيئة.

تنسيق مدرسة دار الشفاء الثانوية للتمريض 2022

قرر مستشفى دار الشفاء تنسيق مدرسة دار الشفاء الثانوية للتمريض 2022 لقبول الطالبات في العام الدراسي الجديد.

والحد الأدنى للقبول في مدرسة دار الشفاء الثانوية للتمريض 2022 هو من 280 درجة إلى 240 درجة كحد أدنى.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات للطالبات من 280 إلى 270 هو في 19 يونيو 2022 و 20 يونيو 2022.

بينما يتم تقديم الطالبات اللواتي حصلن على مجموع درجات من 269 إلى 260 في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يونيو.

بينما سيتم تقديم درجات إجمالية تتراوح بين 259 و 250 درجة في 23 يونيو و 26 يونيو ، بينما سيتم تقديم ما مجموعه 249 إلى 240 درجة في 27 يونيو 2022.