تنشا الرياح العالمية عندما يسخن الهواء ، يعد علم الغلاف الجوي من العلوم التي أصبحت منتشرة في وقتنا هذا ، ومن المعروف انوجود الرياح من المكونات المصاحبة للغلاف الجوي والتي تعد احد مخلوقات الله ، وفيس الاجابة على سؤال أن الرياح تسخن نتيجة الارتفاع في درجة الحرارة بسبب أشعة الشمس، مما يودي الى وجود الهواء ذا الحرارة المرتفعة ومن ثم يرتفع إلى الأعلى، وينتقل إلى مناطق أخرى، ويصطدم بالهواء البارد، مما يؤدي إلى ظهور الرياح، وعبرها ، تابعوا معنا .

ما هو المقصود بالرياح

تتحرك الكتل الهوائية في الغلاف الجوي أفقيًا من المناطق التي يكون فيها الضغط الجوي مرتفعًا، إلى المناطق التي يكون فيها الضغط الجوي منخفضًا، حيث تُعرَّف الرياح بأنها التقاء الكتل الهوائية الباردة مع الكتل الهوائية الساخنة، وتنشأ الرياح بسبب

تختلف درجات الحرارة في المناطق الواقعة بين خط الاستواء والقطب الجنوبي والشمالي.

اختلاف درجات الحرارة في المحيطات والبحار.

تختلف درجات الحرارة في التلال والوديان والبحار.

دوران الأرض حول نفسها.

تنشأ الرياح العالمية عندما ترتفع درجة حرارة الهواء

عندما يسخن الهواء بالقرب من خط الاستواء، يرتفع الهواء الساخن نحو القطبين، لكنه يبرد في الطريق، مما يتسبب في هبوط الهواء مرة أخرى لأسفل، في المناطق شبه الاستوائية، ثم يتدفق عائدًا نحو خط الاستواء على الأرض، ها هي الإجابة الصحيحة على السؤال السابق

حول خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة، لأن الهواء الساخن يرتفع ويحل محله الهواء البارد.

استغلال الريح

وتوجد أنواع عديدة من الرياح، فهناك رياح موسمية ومحلية ودائمة ويومية ولكل منها أقسام أخرى. يتبع

توليد الطاقة باستخدام توربينات الرياح.

استفد من الريح لممارسة الرياضة.

إبحار.

إطلاق الطائرات الورقية.

مظلات هوائية.

طيران.

تنشا الرياح العالمية عندما يسخن الهواء ، يعد الهواء من الظواهر الطبيعة المتشكلة والتي لا علاقة للانسان بها ، وتعتبر وجود الرياح عبر نوعين من الكتل الهوائية فمنها ماهو بارد ومنها ما هو ساخن ، وتعرفنا على إجابة سؤالنا اعلاه وهو حول خط الاستواء أكثر من المناطق البعيدة، لأن الهواء الساخن يرتفع ويحل محله الهواء البارد.