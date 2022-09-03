تنظيف المطبخ من زيوت البوتاجاز العنيدة والحائط بأسهل طريقة، يعد المطبخ من أهم المناطق في البيت والذي يجب الإهتمام به وتنظيفه بإستمرار وخاصة البوتوجاز والحائط من الزيوت والدهون وبقع الزيت حتى لا يتراكم بعد فترة طويلة، حيث هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في تنظيف المطبخ من زيوت البوتاجاز بطرق سهلة ة دون بذل الكثير من مجهُود التنظيف.

كيفِيْة تنظيف المطبخ من الزيوت المستعصية المتراكَمْة

يمكنك أسهل طريقة لتنظيف الجدران، أولاً قم بإزالة كل ما هُو معلق على حائط مطبخك، ثم أحضر فرشاة بيد طويلة حتى تتمكن من الوصول إلى أي مكان على حائط المطبخ، وأحضر وعاءًا وضع فِيْه كَمْية من ماء ساخن وكَمْية من ملح الليمون وكَمْية من رماد الصودا والخل وقلبي تلك المكونات جيدة مع بعضها البعض.

ثم باستخدام الفرشاة، اغمسها فِيْ الخليط ونظف الجدار، خاصة الأماكن التي تتراكَمْ فِيْها الزيوت المتراكَمْة. فِيْ الخطوة التالية، أحضر منظفًا للجدران بجودة مضمونة ورشه على الحائط واتركه بمفرده لمدة خمس دقائق. ثم امسحي المنظف بمنشفة نظيفة وستجد أنه من السهل إزالة الزيوت معك، اغسلي قطعة القماش جيدًا ثم كرر تنظيف الحائط حتى تنتهِيْ من كل الزيوت العنيدة المتراكَمْة على الحائط.

كيفِيْة تنظيف زيوت الموقد والفرن

أحضر وعاءًا عميقًا وضع ربع كوب من ملح الطعام وكوب من صودا الخبز ونصف كوب من الخل الأبيض، واخلطهم جيدًا، ثم أخرج الشعلات من الموقد وانقعهم فِيْ خليط من الماء والصابون السائل. وصودا الخبز.

ثم اغسل سطح الموقد بالخليط الذي أعددناه وكذلك الموقد، واترك هذا الخليط قليلاً فِيْ أماكن متسخة جداً، ثم جففها جيداً بقطعة قماش نظيفة، ونظف الشعلات، وجففها وأعدها. إلى أماكنهم.

كيفِيْة تنظيف زيوت الميكروويف

ضعي سائل التنظيف فِيْ وعاء به ربع كوب من الخل الأبيض ونصف كوب ماء دافئ، ثم اخلطي المكونات جيدًا، ثم ضعي الإناء فِيْ الميكروويف وشغليه لمدة ثلاث دقائق. يخرج من الخليط الشحوم والأوساخ فِيْ الميكروويف.

يمكن تنظيف المطبخ من زيوت البوتاجاز من خلال وضع الخل الأبيض مع الليمون، مع كوب ماء دافئ، وخلال فترة قليلة سيرجع البوتوجاز مثل الجديد وأفضل، حيث تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق، ويمكن عملها في المنزل.