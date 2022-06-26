تنظيف الوجه بالبخار كل مايلزمك لعمل حمام بخار للوجه

علاج الوجه بالبخار – هل تحلمين ببشرة جديدة كل ما يتطلبه الأمر لتنقية بشرة وجهك هو حمام بخار للوجه. في هذا المقال نشرح كيفية عمل حمام بخار في المنزل وكيفية الاستمتاع بها.

لماذا حمام بخار الوجه

حمام البخار مفيد جدًا للاسترخاء، لأن هذا الحمام علاج سريع لمدة 10 إلى 15 دقيقة، حيث يتم تنقية الوجه بالتلامس مع وجه بخار الماء. كل ما عليك فعله هو إغلاق عينيك والاسترخاء، إنه أيضًا شعور مريح للعقل.

تزيل حمام البخار السموم من بشرتك ويجب أن يتم استخدام الحمام لتنظيف البشرة، بحيث يتم تنظيف الوجه تمامًا. تحت تأثير الحرارة، تتوسع المسام. لذلك لا شيء أفضل لإزالة كل الشوائب التي يخفيها الجلد.

تبخير الوجه خطوات حمام بخار للوجه

لديك بالفعل كل شيء لعمل حمام بخار نظيف في المنزل.

الخطوة 1 اغلي الماء في المقلاة. من الأفضل استخدام المياه المعدنية أو المفلترة لتجنب آثار المياه الجوفية التي قد تحتويها مياه الصنبور.

الخطوة 2 صب هذا الماء الساخن في وعاء.

الخطوة 3 غطي رأسك بمنشفة للحفاظ على الرطوبة.

الخطوة 4 أغلق عينيك لمدة 10-15 دقيقة.

نصائح بعد حمام بخار الوجه

يمكنك إطالة الفوائد عن طريق إجراء تقشير لطيف. للتخلص من الجلد الميت. يمكنك أيضًا اغتنام الفرصة لوضع قناع لتغذية البشرة. أخيرًا بعد الانتهاء يوصى باستخدام كريم مرطب للبشرة.

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