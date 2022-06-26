تنظيف الوجه بالبخار كيفية تنظيف الوجه بالبخار

تبخير الوجه – له فوائد عديدة للبشرة غير التطهير، مثل فتح المسام وتنشيط الدورة الدموية وإزالة السموم من الجلد واستعادة نضارته، ويمكن تحقيق هذه الفوائد في المنزل، حيث أن عملية تنظيف البشرة بالبخار بسيط جدا وسهل. سيذكر المقال كيفية تنظيف البشرة بالبخار.

التنظيف بالبخار ماذا يفعل البخار لبشرتك

يفتح البخار المسام ويساعد على تفكيك أي أوساخ متراكمة لتنظيف عميق. يؤدي فتح المسام أيضًا إلى تنعيم الرؤوس السوداء، مما يسهل إزالتها. يحسن الدورة الدموية. يؤدي مزيج البخار الساخن وزيادة التعرق إلى توسيع الأوعية الدموية وزيادة الدورة الدموية. يؤدي تدفق الدم المتزايد إلى تغذية بشرتك وتوفير الأكسجين. والنتيجة هي توهج طبيعي وصحي. يسمح فتح المسام بخلايا الجلد الميتة والبكتيريا والشوائب الأخرى التي تسد المسام وتساهم في ظهور حب الشباب. يطلق الزهم. يتم إنتاج هذا الزيت الطبيعي من الغدد الدهنية لتليين بشرتك وشعرك. عندما يسقط الزهم تحت سطح الجلد، فإنه يخلق أرضًا خصبة للبكتيريا ويسبب حب الشباب والرؤوس السوداء. إنه مرطب. يعمل البخار على ترطيب البشرة عن طريق المساعدة في زيادة إنتاج الدهون، وترطيب الوجه بشكل طبيعي. إنه يحفز الكولاجين والإيلاستين، مما يؤدي إلى بشرة أكثر حزما وشبابا. إنه مهدئ. الشعور بالبخار الساخن على وجهك يبعث على الاسترخاء. أضف الروائح المهدئة بالأعشاب أو الزيوت الأساسية للعلاج بالروائح لنقل طريقة التبخير إلى مستوى آخر من الهدوء. يساعد في احتقان الجيوب الانفية. يمكن أن يساعد البخار في تخفيف احتقان الجيوب الأنفية والصداع الذي غالبًا ما يصاحب ذلك. يمكن أن تؤدي إضافة الزيوت الأساسية إلى البخار إلى زيادة التأثير.

التنظيف بالبخار تقنيات مختلفة يجب تجربتها

هناك عدة طرق للاستفادة من علاج البشرة متعدد الاستخدامات في المنزل. يمكن أن يكون بسيطًا ومجانيًا أو فاخرًا ومكلفًا حسب اختيارك.

فيما يلي وصف مفصل لكل تقنية.

# 1 بخار في وعاء

اسحبي شعرك بعيدًا عن وجهك وقومي بتنظيفه باستخدام منظف مقشر لطيف. لا تنس تنظيف رقبتك أيضًا قم بغلي 4 إلى 6 أكواب من الماء في وعاء، حسب حجم الحوض أو الإناء. أضف حفنة من الأعشاب بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان والتقليب. اخفض الحرارة واتركه على نار هادئة لمدة 2 أو 3 دقائق. تصب في الحوض أو الوعاء بحذر. إذا كنت تستخدم الزيوت الأساسية، فقد حان الوقت لإضافة بضع قطرات إلى الماء. تعريض وجهك للبخار وتغطيته بمنشفة. ارفع رأسك أو أنزله لمزيد من الدفء، أو ارفع زاوية من المنشفة لتبرد إذا لزم الأمر. بخار لمدة 5 إلى 10 دقائق.

# 2 بخار بالمناشف الساخنة

خذ منشفة وقم بتشغيل صنبور الماء الساخن. عندما يكون الجو حارًا، املأ الحوض بما يكفي من الماء الساخن لامتصاص المنشفة. أضف أعشابك. أمسك شعرك للخلف بحيث يتم فصله عن وجهك ونظف وجهك ورقبتك بمنظف مقشر لطيف. انقع منشفة في ماء ساخن واعصرها حتى تصبح رطبة. استرخ على كرسي مريح أو استلق. ضع المنشفة على وجهك. اضبط المنشفة بحيث تغطي وجهك بالكامل، بما في ذلك عينيك، ولا تترك سوى أنفك. استرخ لمدة 5 دقائق.

# 3 التبخير باستخدام جهاز بخار للوجه

اقرأ التعليمات الخاصة بأداة بخار الوجه واستكملها حسب التعليمات. ضعه على طاولة بالقرب من مأخذ تيار حتى تتمكن من توصيله. سيستغرق الأمر بضع دقائق لبدء إطلاق البخار. أبعدي شعرك عن وجهك واغسلي وجهك بمنظف مقشر لطيف. اجلس واسترخي كما هو موضح في كتيب تعليمات جهاز البخار. قم بالبخار لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق في المرة الأولى مع استراحة لمدة دقيقة واحدة لترى كيف تتعامل بشرتك مع البخار.

كيف تختار قاعدتك

في النهاية، لن تجعل القاعدة التي تختارها لبخار وجهك فائدة أقل من البخار، ولكن قد توفر بعض القواعد فائدة أكبر.

يعتمد ذلك على تفضيلاتك الشخصية وميزانيتك

مياه الحنفية. مياه الصنبور متاحة ومجانية، لذا لا يمكنك أن تخطئ. المقطر أو مياه الينابيع. يمكنك أيضًا استخدام الماء المقطر أو الينابيع، على الرغم من عدم وجود دليل يشير إلى أن أحدهما أفضل من الآخر في التبخير. شاي. يجلب لك شاي الجمال فوائد صحية جيدة من الداخل، مثل مضادات الأكسدة. يُعتقد أيضًا أنه يساعد جسمك على التخلص من السموم. أظهرت الأبحاث أن الشاي الأخضر وغيره من البوليفينول له فوائد وقائية ومضادة للشيخوخة عند استخدامه موضعياً.

التنظيف بالبخار طريقة إضافة الأعشاب والزيوت

يمكن أن توفر إضافة الأعشاب والزيوت المجففة إلى بخارك فوائد إضافية. تعتبر بعض الأعشاب أكثر فائدة لأنواع البشرة المختلفة. من المعروف أن بعض الزيوت العطرية والأعشاب لها تأثير مهدئ أو منشط، اعتمادًا على ما تحبه.

أعشاب

يمكن أن يساعد البابونج البابونج في تهدئة الالتهاب في الجلد، مما يجعله مثاليًا لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك البشرة الحساسة. إكليل الجبل. يمكن أن تكون هذه العشبة العطرية خيارًا جيدًا للبشرة الدهنية.

زيوت

الخزامى. هذه العشبة رائعة للبشرة الجافة أو الأكزيما ولها فوائد علاج عطري تبعث على الاسترخاء. الجيرانيوم؛ يُشتق هذا الزيت من زهرة إبرة الراعي، وهو مادة قابضة طبيعية تعمل على شد وتوحيد لون البشرة. كافور؛ إذا كنت تعانين من حب الشباب أو كنت محتقنة، فهذا خيار رائع. البرتقالي؛ إلى جانب خصائص العلاج العطري المرتفعة، يمكن أن يساعد اللون البرتقالي أيضًا في سد المسام ولون البشرة الباهت.

ما هي درجة الحرارة وكم مدتها وكم مرة

لتقليل مخاطر الحروق، تجنب وضع وجهك بالقرب من البخار. قم بزيادة المسافة حسب الحاجة حتى تشعر بالراحة. يجب أن يكون الماء فاترًا وليس ساخنًا إذا كنت تستخدم طريقة الإسفنج.

قم بتجفيف وجهك مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. حدد مدة كل جلسة تبخير بحوالي 10 دقائق لتجنب تهيج بشرتك.

نصائح عامة وحيل

إليك بعض النصائح والحيل لمساعدتك في الحصول على أقصى استفادة من بخار الوجه.

تجهيز

من الجيد شرب الماء قبل تعريض نفسك للحرارة من أي نوع، لذا اشرب بعض الماء قبل أن تبدأ. تطهير اغسل وجهك بمنظف لطيف مع مقشر حتى تصبح بشرتك جاهزة لجني جميع فوائد البخار.

أثناء البخار

سيكون إبقاء عينيك مغمضتين أكثر راحة، ولن تخاطر بتهيج عينيك ويمكنك السماح لجفونك بالاستمتاع بفوائد البخار. حافظ على وجهك 15-25 سم بعيدًا. لا تريد الاقتراب كثيرًا من حوض المرحاض أو الحوض وتخاطر بحرق نفسك. استمع إلى بشرتك وافعل ما تشعر به هو الأفضل لك. اتبعي التعليمات إذا كنت تستخدمين جهاز بخار الوجه. اقرأ كتيب التعليمات واستخدم جهاز بخار الوجه حسب التوجيهات.

بعد ذلك مباشرة

شطف بالماء الفاتر واتركها حتى تجف. ستكون بشرتك حساسة للغاية، لذا لا ترغب في تهييجها عن طريق فركها بمنشفة. ضعي كريم أو مصل مرطب. ستتحسن آثار المرطب أو السيروم بعد التبخير، لذا استخدمي شيئًا مغذيًا. إذا كنت تبحثين عن بشرة أكثر شبابًا، فهذا هو الوقت المثالي لاستخدام كريم مضاد للشيخوخة. دلكي وجهك. ما هي أفضل طريقة لإنهاء جهاز بخار الوجه المريح أكثر من تدليك الوجه اللطيف استخدم أصابعك لتدليك جبهتك ووجنتيك ورقبتك برفق. ما لم تكن بشرتك دهنية أو حساسة، يمكنك استخدام القليل من زيت الوجه لتوابل التدليك.

الآثار الجانبية والمخاطر المحتملة

يمكن أن يتسبب البخار في حروق شديدة، لذا حافظ على مسافة آمنة من مصدر البخار. إذا كنت تبخر وجهك باستخدام منشفة مبللة، فتأكد من أن المناشف دافئة وليست ساخنة.

على الرغم من أن البخار يمكن أن يرطب الجلد، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من جفاف شديد في الجلد والأكزيما يجب أن يكونوا حذرين للغاية. قللي من جلسات التبخير إلى بضع دقائق فقط لتجنب التهيج.

الحد الأدنى

يُعد جهاز بخار الوجه الأسبوعي طريقة رائعة للاسترخاء مع تعزيز صحة البشرة. لكن تأكد من ة طبيبك أولاً إذا كنت تعاني من التهاب الجلد.