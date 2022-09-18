تنظيف مقلاة الزيت وإزالة الحروق والدهون الصعبة بدون فرك ، تعتبر المقلاة أحد الادوات التي يتم استخدامها في المطابخ في المنازل والتي دائماً ما تعاني السيدات من عملية تنظيفها نتيجة تجمع الزيوت والدهون بها ، مما ؤدي الى صعوبة ازالتها بسهولة ، وذلك ما يدفع بهم الى البحث عن احد المكونات الذي يساعدهم في التخلص من تلك الدهون والزيوت دون الحاجة الفرك والتعب الشديد ، تابعوا معنا لمعرفة احد المكونات المستخدم في تنظيف مقلاة الزيت وإزالة الحروق والدهون الصعبة بدون فرك .
تعرف على ما هية المقلاة
المقلاة هِيْ أحد أنواع الأواني التي يتراكَمْ فِيْها المزيد من الدهُون ويصعب إزالتها، ويمكن أن تنتج هذه الدهُون عن تراكَمْ أوقات القلي ونتيجة لقلة التنظيف المستمر، يُلاحظ أنه فِيْ كل مرة يتم فِيْها ذلك. صنع بطاطس مختلفة. المقالي مقلية، مثل الباذنجان المقلي والبطاطس المقلية ولوحة الدجاج وغيرها من المقالي فِيْ مقلاة واحدة. القلي نلاحظ وجود الكثير من الدهُون مما يجعل هذه المقلاة غير مقبولة ونتيجة لذلك ترغب العديد من الفتيات والنساء بتنظيف المقلاة لتنظيفها من هذه الدهُون والمنظفات حيث تعمل هذه المنظفات على تنظيف تلك الأواني ولكن ليسوا قادرين على تركها لامعة وبلمعان سحري، نخلط ملح الليمون مع العديد من المكونات الطبيعية الأخرى لتحقيق أفضل النتائج، وسنقدم لك أقوى خلطة تساعد فِيْ تنظيف مقلاة الزيت. نقدم مكونات هذا الخليط.
لتنظيف المقلاة أو المقلاة التي يوجد بها الزيت، استخدم مزيج ملح الليمون من الخلطات التي تنظف تلك المقلاة وتجعلها لامعة ومبهجة، حيث أن هذا المزيج من الخلطات التي نتجنبها باستخدام أي منظفات أخرى، لذلك نوصي باستخدامه للحصول على اللمعان المطلوب بدون مجهُود وبتكلفة زهِيْدة.
عناصر مزيج تنظيف مقلاة الزيت
- خمس ملاعق كبيرة من ملح الليمون.
- خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- نصف كوب خل أبيض.
- كَمْية الماء المغلي.
- قطعة من سلك الألمنيوم.
طريقة تنظيف مقلاة الزيت
- عليك أولاً تحضير القدر، اشطفه أولاً بالماء المغلي، اتركه فِيْ الماء المغلي لعدة ساعات، ثم ابدأ الخلط.
- نأخذ صحنًا ونضع خمس ملاعق كبيرة من ملح الليمون مع خمس ملاعق كبيرة من عصير الليمون ونخلط هذين المكونين جيدًا.
- بعد خلط ملح الليمون مع عصير الليمون، نضيف كَمْية من الخل الأبيض ونقلب مرة أخرى، ثم نجهز القدر ونضع فِيْه كَمْية من ذلك الخليط الذي قمنا بإعداده ونغسله جيداً بقطعة من سلك الألمنيوم وأثناء ذلك اغسلي المقلاة بهذا الخليط، أضيفِيْ كَمْية أخرى من الخل الأبيض، وافركيها وافركيها مرة أخرى، ثم اشطفِيْ المقلاة بالماء الساخن.
- عندما تشطف المقلاة بالماء الساخن، ستحصل على مظهر لامع ولامع، وستكون المقلاة وكأنها جديدة، وستحصل على نتائج أفضل من استخدام أي منتج ومنظف آخر.
تنظيف مقلاة الزيت وإزالة الحروق والدهون الصعبة بدون فرك ، تأتي المقلاة ضمن اهم الأدوات الأساسية التي تتواجد داخل المطابخ في جميع البيوت حول العالم ، وتستخدم في طبخ الوجبات العديد من الاطعمة ما يؤدي الى التصاق الزيوت والدهون بها ، ويعد استخدام مزيج ملح الليمون من الخلطات التي تنظف تلك المقلاة وتجعلها لامعة ومبهجة .