تنظيم الهرمونات لصحة المرأة

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتج في الغدد الصماء والتي بدورها تتحكم في معظم وظائف الجسم الرئيسية، من الجوع إلى الأنظمة المعقدة مثل التكاثر وحتى الانفعالات والمزاج.
يحتوي الجسم على العديد من الهرمونات المختلفة، لكن أنواعًا معينة لها دور أكثر أهمية في صحة ورفاهية الجسم.
ست نقاط مهمة للسيطرة على الهرمونات
- يجب تقليل هرمون الأنسولين في الجسم – عندما تقلل الأنسولين من خلال الصيام المتقطع والنظام الغذائي الكيتون، فإنك تحفز على الفور بعض هرمونات حرق الدهون. الأنسولين هو هرمون لتخزين الدهون لديه القدرة على منع عملية حرق الدهون. عند وجود الأنسولين، يتم إيقاف تشغيل جميع هرمونات حرق الدهون وتثبيطها. عن طريق خفض الأنسولين
- يمكنك زيادة هذه الهرمونات
- هرمون الغدة الدرقية
- هرمون النمو
- جلوكاجون
- الأدرينالين
- يمكنك زيادة هذه الهرمونات
- زيادة إنتاج العصارة الصفراوية عن طريق تناول الدهون الصحية – يساعد على تحويل الشكل الخامل لهرمون الغدة الدرقية من T4 إلى الشكل النشط T3. كما أنه يزيد من امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.
- زيادة الدهون الغذائية – توفر المواد الخام لهرمونات الستيرويد.
- يقلل الأنسولين المنخفض أيضًا من متلازمة تكيس المبايض المرتبطة بمقاومة الأنسولين.
- عندما تتوفر الكيتونات، فإنها تدعم الدماغ بشكل كبير، والذي يحتوي على الغدد التي تفرز الهرمونات مثل الغدة النخامية.
- تقليل الضغط الواقع على البنكرياس.