تنظيم الهرمونات لصحة المرأة

الهرمونات هي مواد كيميائية تنتج في الغدد الصماء والتي بدورها تتحكم في معظم وظائف الجسم الرئيسية، من الجوع إلى الأنظمة المعقدة مثل التكاثر وحتى الانفعالات والمزاج.

يحتوي الجسم على العديد من الهرمونات المختلفة، لكن أنواعًا معينة لها دور أكثر أهمية في صحة ورفاهية الجسم.

ست نقاط مهمة للسيطرة على الهرمونات