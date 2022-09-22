“تنفِيْذ حكَمْ قضائي خطير ضد النصر قبل كلاسيكو الاتحاد”.. رد رسمي

كشف مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مصالي المعمر، عَنّْ حَقيْقَة تنفِيْذ حكَمْ قضائي خطير بحق النادي، قبيل انطلاق مباراة الاتحاد الكلاسيكية المقبلة.

يستضيف النصر فريق الاتحاد لكرة القدم، مساء 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عَنّْ العميد “الثالث”.

* حَقيْقَة حكَمْ المحكَمْة ضد نادي النصر

وفِيْ هذا السياق، نقل الإعلامي الرياضي نواف التميمي، عَنّْ مصدر مسئول فِيْ النصر، عدم رفع أي دعوى ضد النادي أمام محكَمْة التنفِيْذ، خلال العامين الماضيين.

وأكد المصدر أن ما نشر فِيْ إحدى الصحف عَنّْ الحكَمْ القضائي ؛ ولم يجد النادي أي معلومات عَنّْه بعد الاتصال بمحكَمْة الإعدام.

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وأعرب مصدر النصراوي عَنّْ استغرابه من عدم معرفة المشتكي ومحكَمْة الإعدام بعَنّْوان نادي النصر. كَمْا نشرت فِيْ الجريدة.

أعلن نادي النصر -حسب التميمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” – أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من نشر وروج لهذه الأخبار التي وصفت بالكاذبة.